Estas jornadas de divulgación científica tendrán lugar en Los Llanos de Aridane

El Cabildo de La Palma celebrará del 10 al 14 de noviembre de 2025 las jornadas de divulgación científica “Erupción del Tajogaite: Ciencia y Sociedad”, un encuentro abierto al público que tendrá lugar en Los Llanos de Aridane.

La Palma mira al futuro con unas jornadas sobre los aprendizajes del Tajogaite. EFE / Luis G Morera

Este encuentro también reunirá a especialistas para compartir los resultados y aprendizajes obtenidos tras la erupción volcánica del Tajogaite en 2021. Durante cinco días, el programa abordará cuestiones como la recuperación de la biodiversidad, la vigilancia volcánica, las emisiones a la atmósfera o sus efectos en la salud.

Jornadas gratuitas y divulgativas

«Estas jornadas representan una oportunidad única para seguir acercando la ciencia a la sociedad palmera, y para mostrar cómo la investigación científica es clave en el proceso de recuperación ambiental, social y económica de la isla”, afirmó la consejera de Medio Natural, Mónica Gómez Curiel.

Las conferencias, que se celebrarán cada tarde entre las 17:00 y las 19:00 horas, contarán con la participación de expertos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC (IPNA-CSIC), la Universidad de La Laguna (ULL), Gesplan y otras entidades científicas y ambientales.

El programa espera combinar divulgación, educación y participación ciudadana, con el propósito de acercar el conocimiento científico tanto a la ciudadanía como al ámbito educativo y promover una reflexión sobre la relación entre la ciencia y la sociedad palmera.

Finalmente, la participación en las jornadas es gratuita, previa inscripción a través del formulario habilitado por el Cabildo.