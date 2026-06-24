Las razonas son varias y no se centran únicamente en la falta de financiación por parte de las administraciones

Vídeo RTVC.

La Palma sólo ha reconstruido el 32% de las fincas afectadas por la erupción volcánica del Tajogaite. Las razones son múltiples, y no sólo se centran en la falta de pago por parte de las administraciones.

El 9 de julio. Esa es la fecha que ha anunciado el consejero de Agricultura, Narvay Quintero, para la reunión con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en la que se volverá a solicitar los cien millones pendientes para la reconstrucción. Con el 32% de las fincas reconstruidas el resto se enfrenta a diferentes problemas.

En La Palma solo se ha reconstruido el 32% de las fincas afectadas por la erupción volcánica

Los costes de obra han subido y aunque ya se ha pagado el valor de lo perdido el encarecimiento dificulta acometer los trabajos . El Gobierno de Canarias asegura que va a proponer a los propietarios que no quieran reconstruir que lo indiquen para facilitar recursos a otras fincas