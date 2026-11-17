Los seguidores del artista canario podrán verlo en directo en Santa Cruz de Tenerife con su gira Filipenses Tour

Los seguidores de La Pantera en Tenerife podrán ver en directo al rapero y compositor grancanario el sábado 3 de abril de 2027 en el Recinto Ferial de Tenerife, en Santa Cruz. Será la única cita del artista en la isla dentro de Filipenses Tour, la gira con la que presenta su nuevo álbum.

La Pantera. RTVC

Sergio Aimar Castellano, nombre real de La Pantera, se ha ganado al público por su humildad y su destreza lírica. Con Filipenses, publicado este mes de noviembre, inicia una nueva etapa con un sonido más melódico, orgánico e íntimo, y con un proyecto que gira en torno a la fe, la lealtad y el trabajo.

El concierto del Recinto Ferial trasladará ese concepto al escenario con un espectáculo visual y musical que refleja el crecimiento del artista.

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