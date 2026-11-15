Esta Media Maratón, que incluye recorridos de 8 y 21 kilómetros, provocará cortes de circulación desde primera hora y cambios en numerosas líneas de transporte público

La Media Maratón de Santa Cruz obliga a modificar el tráfico y las guaguas este domingo. RTVC

La celebración de la XII Media Maratón de Santa Cruz de Tenerife provocará este domingo importantes modificaciones en el tráfico de la capital tinerfeña.

La prueba incluye una carrera popular de ocho kilómetros y otra de 21 kilómetros, cuyo recorrido discurrirá por vías como la avenida Marítima, la avenida de Anaga y la carretera de San Andrés (TF-11), antes de regresar al centro de la ciudad. Las restricciones de estacionamiento en distintos tramos están vigentes desde las 23:00 horas de este sábado.

Los cortes de circulación comenzarán a las 06:45 horas del domingo en el frente litoral y se ampliarán a las 07:00 horas a los carriles de la TF-11 ocupados por los corredores. A las 08:00 horas estará cerrado el itinerario completo de la prueba.

Vías alternativas para garantizar la conexión con los pueblos

El Ayuntamiento mantendrá vías alternativas para garantizar la conexión con los pueblos y barrios de Anaga y recomienda utilizar el transporte público. También se facilitará, en la medida de lo posible, el acceso de los residentes a sus garajes.

Las modificaciones afectarán a numerosas líneas de TITSA, que suprimirán algunas paradas y establecerán otras provisionales en Valleseco y María Jiménez, además de modificar sus recorridos habituales.

La línea 920 no prestará servicio durante el evento y la línea 1 del tranvía limitará su circulación, desde las 08:45 horas, al tramo entre Trinidad y La Paz. El servicio de taxis también tendrá cambios en sus itinerarios y paradas, aunque continuará operativo en las zonas próximas al perímetro cerrado.