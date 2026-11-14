Condenado a seis años y medio por agredir y robar a su hermana el día de Navidad

Tras la denuncia, el hombre fue detenido el 28 de diciembre y permaneció en prisión provisional hasta el juicio, celebrado el pasado septiembre

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a seis años y medio de prisión a un hombre que agredió y robó a su hermana el día de Navidad del año pasado, después de que ella se negara a darle dinero.

Imagen archivo RTVC.

Multirreincidencia y parentesco

El tribunal le ha impuesto dos años y medio de cárcel por un delito de lesiones y cuatro por otro de robo con violencia, y ha apreciado las agravantes de multirreincidencia y parentesco y la atenuante de drogadicción.

El condenado deberá indemnizar a su hermana con 78 euros por el teléfono móvil, 495 euros por el dinero sustraído, 40 euros por dos décimos de lotería y 1.400 euros por las lesiones, más los intereses correspondientes.

Puñetazo en la cara

Los hechos ocurrieron sobre las tres de la tarde, cuando el hombre se encontraba en el interior de la vivienda de su hermana, en Santa Cruz de Tenerife, y esta llegó acompañada de su hija menor.

El acusado le pidió dinero y, ante su negativa, se abalanzó sobre ella y la golpeó con los puños y con un destornillador, según la sentencia.

La mujer consiguió salir a la calle para pedir auxilio, pero su hermano la siguió y, tras alcanzarla, le propinó un puñetazo en la cara que la hizo caer al suelo.

A continuación, la llevó al interior de la vivienda, donde le arrancó la ropa y le arrebató el teléfono móvil y la cartera, que contenía la tarjeta sanitaria, 495 euros y dos décimos de lotería.

Prisión provisional

La víctima sufrió un traumatismo craneal con hematoma y una fractura nasal sin desplazamiento, lesiones que tardaron en curar 21 días, durante siete de los cuales estuvo impedida para realizar sus actividades habituales.

Tras la denuncia, el hombre fue detenido el 28 de diciembre y permaneció en prisión provisional hasta el juicio, celebrado el pasado septiembre después de que se suspendiera en julio.

Condenas anteriores

Al acusado le constan numerosas condenas anteriores por delitos contra el patrimonio, atentado, quebrantamiento de condena, lesiones en el ámbito familiar y contra la seguridad vial, con penas que sumaban ocho años de prisión.

La Fiscalía había solicitado inicialmente siete años de cárcel por el robo con violencia y cinco por las lesiones, además de las indemnizaciones finalmente impuestas, aunque las penas se rebajaron tras reconocer el acusado los hechos.