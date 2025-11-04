La Plataforma de la Tele y RTVC dialogan sobre el futuro de la televisión pública

La administradora general de RTVC, María Méndez, y el director de EITB, Andoni Aldekoa han participado este martes en el encuentro “Hacia un nuevo modelo de televisión pública: Una televisión de país”

De izquierda a derecha: Andoni Aldekoa, director de EITB, María Méndez, administradora general de RTVC y Luis Luque, presidente de la Plataforma de la Tele.

La Asociación La Plataforma de la Tele y Radio Televisión Canaria (RTVC) han celebrado este martes, a las 11:00 horas, en la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias, el diálogo “Hacia un nuevo modelo de televisión pública: Una televisión de país”. Una jornada de reflexión en torno al futuro de los medios públicos autonómicos y su papel en la construcción de identidades propias dentro de un entorno audiovisual globalizado.

En el encuentro han participado Andoni Aldekoa, director de Euskal Irrati Telebista – Radio Televisión Vasca (EITB), y María Méndez, administradora general de Radio Televisión Canaria, bajo la moderación de Luis Luque, presidente de La Plataforma de la Tele.

Durante la jornada se han abordado los desafíos y oportunidades de las televisiones públicas en un momento de transformación digital, competencia global y nuevas formas de consumo audiovisual. Una oportunidad para reafirmar el valor de los medios autonómicos como espacios de cohesión social, cercanía y servicio público, comprometidos con la diversidad cultural y la identidad de sus territorios.

La Plataforma de la Tele

La Plataforma de la Tele es una asociación formada por empresas y profesionales del sector audiovisual de Canarias, creada con el propósito de impulsar, proteger y mejorar la industria de la televisión en la región, defendiendo el empleo y la actividad del sector audiovisual canario.

Constituida en 2019, actualmente integra a once empresas especializadas en contenidos televisivos de distintas islas del Archipiélago, y se encuentra en proceso de expansión con nuevas productoras en vías de adhesión.