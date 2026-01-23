La competencia la asumió el cuerpo de Policía Canaria en marzo de 2024 pero la Consejería de Presidencia y Seguridad pidió más tiempo para poder incorporar más efectivos

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha comunicado al Ejecutivo canario que desde el próximo 1 de febrero debe ser la Policía Canaria, y no la Nacional o la Guardia Civil, la que asista a los menores con medidas judiciales que tutela la comunidad autónoma.

La Policía Canaria asistirá a los menores con medidas judiciales desde el 1 de febrero. Imagen de archivo del Gobierno de Canarias.

Una competencia que, según ha explicado este viernes en un encuentro informativo, debía haber asumido el cuerpo policial autonómico en marzo de 2024 pero la Consejería regional de Presidencia y Seguridad pidió más tiempo para poder incorporar más efectivos.

«Han pasado prácticamente dos años desde entonces y se ha ido dando larga a los profesionales, a los jefes de los operativos de Guardia Civil y de Policía Nacional» y ya se ha comunicado que «a partir del mes de febrero» la asistencia y traslados de estos menores «deben asumirlos la Policía autonómica», ha referido.

Asumir competencias

No obstante, Pestana ha asegurado que «si, puntualmente y por falta de algún recurso, necesitan el apoyo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado lo tendrán, pero previo análisis por parte de la Delegación del Gobierno».

A su juicio, «la normalidad es que cada administración asuma sus competencias y, en este caso, la competencia en materia de menores con medidas judiciales es del Gobierno de Canarias y tiene una policía autonómica para realizar esos traslados».

En cuanto a las formas de comunicar tal decisión, a través de una carta, que ha criticado la titular de la Consejería de Presidencia, Nieves Lady Barreto, Pestana ha dicho que esa es la vía por la que se comunican las administraciones.

«Hemos sido muy pacientes, se ha multiplicado la Policía Autonómica y entra dentro de la normalidad que asuma esa competencia», lo que tendrían que hacer, «no desde el 1 de febrero, sino desde mañana mismo», ha referido.