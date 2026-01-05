La captura del hombre detenido por agresión sexual fue posible gracias a la intervención de un agente fuera de servicio y a la colaboración del personal de seguridad privada de un supermercado en Santa Cruz de Tenerife

La Policía Canaria detiene a un hombre condenado por agresión sexual en Tenerife tras una ardua investigación. Gobierno de Canarias

El Cuerpo General de la Policía Canaria ha detenido en Santa Cruz de Tenerife a un hombre sobre el que pesaba una sentencia firme por agresión sexual, cumpliendo con el requerimiento de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

La condena se origina por una serie de agresiones sexuales cometidas de manera reiterada durante cinco años contra una menor de edad, lo que motivó una actuación prioritaria tanto de las autoridades judiciales como policiales.

El detenido, con numerosos antecedentes penales por delitos como robo con violencia y robo con fuerza, había estado en paradero desconocido durante un largo periodo, eludiendo la justicia a través de varias estrategias. Durante este tiempo, cambió de vehículos, domicilios e incluso de aspecto físico, complicando la labor investigadora de las fuerzas de seguridad.

Implicado en diversos delitos

Una de las últimas intervenciones policiales en su contra se produjo tras una persecución en la que participaron varios efectivos del Cuerpo de Policía Canaria. La persecución comenzó en la capital tinerfeña y terminó en el municipio de Güímar, en la zona de Punta Prieta.

Finalmente, la detención del individuo fue posible gracias a un agente del Cuerpo General de la Policía Canaria que, al encontrarse fuera de servicio, localizó al sujeto en un supermercado de Santa Cruz de Tenerife.

Tras identificarlo, el agente solicitó la colaboración del personal de seguridad privada del establecimiento, garantizando una intervención segura. Posteriormente, el Grupo de Respuesta Operativa se encargó del traslado del detenido al Centro Penitenciario Tenerife II, donde ingresó para cumplir la condena correspondiente.

Desde el Cuerpo General de la Policía Canaria se destacó la importancia de la colaboración interinstitucional y la rigurosidad en la investigación, factores clave para asegurar que se cumpliera la resolución judicial y se protegiera a la víctima de estos graves delitos.