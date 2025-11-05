El padre fue detenido tras constatarse una orden de búsqueda y detención en vigor

Agentes del Grupo de Menores y Familia (GRUMEF) del Cuerpo General de la Policía Canaria han localizado en Tenerife a dos menores de edad y los han devuelto a su madre en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Santa Cruz de Tenerife, que investigaba un posible caso de sustracción parental.

Policía Canaria actúa en un caso de posible sustracción parental | Gobierno de Canarias

La actuación se inició tras la denuncia de la madre, quien tiene reconocida la guarda de los niños mediante resolución judicial firme, al alertar de que el padre se negaba a entregarlos pese a los requerimientos del juzgado.

Localizados en Tenerife

Después de diversas gestiones de investigación, los agentes localizaron a los menores en el domicilio paterno. La intervención se desarrolló con especial sensibilidad, priorizando en todo momento el bienestar emocional y la seguridad de los niños.

Gracias a la mediación de los agentes, el padre accedió a entregarlos de manera voluntaria, lo que permitió evitar situaciones de tensión o perjuicio emocional.

Una vez garantizada la protección de los menores, la Policía contactó con la madre, que se desplazó de urgencia desde otra isla para recogerlos. La entrega se realizó bajo supervisión policial y en condiciones de total seguridad.

Detención del padre

Posteriormente, los agentes procedieron a la detención del padre, al constar sobre él una orden judicial de búsqueda, detención y personación dictada por el Juzgado de Instrucción número 2 de San Cristóbal de La Laguna.

El detenido fue puesto a disposición judicial. Igualmente, se informó tanto al juzgado que ordenó la intervención como a la Sección de Menores de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife.