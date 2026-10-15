La actuación se desarrolló en el barrio de Altavista tras las alertas vecinales por el consumo y la posible compraventa de drogas

La Policía Local de Arrecife ha desmantelado recientemente un fumadero en el barrio de Altavista que utilizaba vehículos para actividades relacionadas con el trapicheo de drogas, según ha informado este jueves el Ayuntamiento de la capital lanzaroteña.

Imagen de archivo. Policía Local de Arrecife

La intervención responde a las informaciones recopiladas por los agentes, que «ponían de manifiesto la presencia habitual de diversas personas con drogodependencia, algunas de las cuales pernoctaban en vehículos, representando además un peligro para la zona».

Las alertas vecinales motivaron el dispositivo

Los residentes en Altavista también habían alertado sobre posibles conductas relacionadas con el consumo y la eventual compraventa de sustancias estupefacientes, unas situaciones que generaban inseguridad en el barrio.

Ante estas informaciones, la Policía Local estableció un dispositivo preventivo con varios vehículos policiales para recopilar y analizar los datos aportados por los vecinos, especialmente los relativos a posibles actividades de compraventa de drogas.

Coordinación con la Policía Nacional

Como parte de las actuaciones, la Policía Local solicitó la colaboración del Cuerpo Nacional de Policía el pasado 11 de junio de 2026, con el objetivo de trasladarle la información disponible sobre las posibles actividades ilícitas y facilitar la coordinación entre ambos cuerpos.

El informe policial destaca que «la actuación policial desarrollada permitió abordar la problemática desde una perspectiva integral y coordinada, combinando medidas de seguridad ciudadana, policía administrativa, prevención, limpieza del espacio, y atención a los drogodependientes».