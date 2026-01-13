El acto rindió homenaje a los agentes caídos durante su servicio

La Policía Nacional celebró este martes en la plaza de San Juan, en el municipio grancanario de Telde, el acto central con motivo de la Conmemoración del 202 Aniversario de la Creación de este cuerpo de defensa.

Durante el acto se rindió un emotivo homenaje a los agentes caídos en acto de servicio, reafirmando el recuerdo y el respeto a quienes entregaron su vida en el cumplimiento del deber.

Homenaje a un trabajo diario y silencioso

El acto lo presidió el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana Padrón, junto al jefe superior de Policía de Canarias, Jesús María Gómez Martín. A la ceremonia también asistieron destacadas autoridades civiles y militares, entre ellas el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña Medina.

“Alabar ese trabajo que a veces es constante, diario, sereno y se hace en silencio. Es verdad que hay existen grandes operaciones como la del alijo de cocaína en una embarcación de este fin de semana pero eso es solo la punta del iceberg de un trabajo diario”, aseguró Pestana.

“Es una valoración desde el orgullo y el sentimiento de pertenencia que lleva ya 202 años defendiendo derechos y libertades de todos los ciudadanos”, afirmó Jesús María Gómez Martín, jefe superior de Policía de Canarias

La Policía Nacional celebra su 202 aniversario en Telde / Imagen cedida por la Policía Nacional

Por otro lado, la ceremonia dio pie a la imposición de las condecoraciones al Mérito Policial, correspondientes a la convocatoria extraordinaria de 2025, y a la entrega de Diplomas de Reconocimiento y Diplomas Honorarios.

En total, 13 agentes salieron distinguidos con la Orden al Mérito Policial; se concedieron 7 diplomas de reconocimiento y 13 diplomas honorarios a policías jubilados por su destacada labor profesional.

Además, se otorgaron dos galardones a miembros de la Armada, en reconocimiento a su compromiso y colaboración con la seguridad ciudadana.