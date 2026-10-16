Agentes de la Policía Nacional se dirigieron hasta una de las habitaciones y, asomándose al exterior de la ventana, lograron alcanzar al hombre y sujetarlo con fuerza por la ropa

Agentes de la Policía Nacional han salvado la vida a un hombre que permanecía colgado de una ventana en la novena planta de un edificio de la capital grancanaria, en una situación de extremo peligro y con riesgo inminente de caer al vacío.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado 9 de octubre, cuando una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) recibió un aviso de la Sala Operativa CIMACC 091 alertando de que un hombre se encontraba suspendido en el exterior de una ventana de un edificio de Las Palmas de Gran Canaria.

Imagen archivo RTVC.

Consecuencias fatales

Desde la calle pudieron observar cómo el hombre permanecía agarrado a los barrotes de una ventana, con todo el cuerpo fuera del edificio y a una altura desde la que cualquier movimiento podía tener consecuencias fatales.

Conscientes de que cada segundo resultaba decisivo, los policías entraron en el inmueble y subieron a la carrera por las escaleras para tratar de alcanzar al hombre. Tras localizar la planta en la que se encontraba, gracias a las indicaciones de varios vecinos, consiguieron acceder a una vivienda cuyo ocupante les abrió la puerta sin conocer inicialmente la gravedad de lo que estaba sucediendo.

Sin perder tiempo, los agentes se dirigieron hasta una de las habitaciones y, asomándose al exterior de la ventana, lograron alcanzar al hombre y sujetarlo con fuerza por la ropa, evitando que se precipitara al vacío.

Alteración emocional

Fueron momentos de enorme tensión. El hombre se encontraba en un estado de gran alteración emocional y se resistía a ser auxiliado, lo que dificultaba considerablemente las maniobras de rescate. Pese a ello, los policías no lo soltaron en ningún momento y mantuvieron el esfuerzo durante varios minutos, tratando de impedir que perdiera el apoyo y cayera desde aquella altura.

Finalmente, gracias a la determinación y al esfuerzo físico de los agentes, consiguieron elevarlo e introducirlo por la ventana hasta el interior de la vivienda, donde quedó fuera de peligro.

Una vez a salvo, los policías permanecieron junto al hombre, que continuaba muy afectado emocionalmente, mientras solicitaban la presencia de los servicios sanitarios.

Dotación de bomberos

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia, cuyo personal asistió al afectado en la propia vivienda antes de trasladarlo al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria para recibir atención médica.

Se desplazó una dotación de bomberos, aunque su intervención no llegó a ser necesaria al haberse completado el rescate.

La rápida capacidad de reacción, el esfuerzo y la implicación personal de los policías resultaron determinantes para salvar la vida de este hombre, en una intervención que pone de manifiesto la importante labor humanitaria que desarrollan diariamente los agentes de la Policía Nacional, más allá de sus funciones de prevención y persecución del delito.