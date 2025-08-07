ES NOTICIA

Emotivo reencuentro entre policías y supervivientes del cayuco volcado en La Restinga

Redacción RTVC
Un grupo de la Policía Nacional se ha reencontrado con dos supervivientes del vuelco del cayuco que se produjo el 28 de mayo en La Restinga

El vuelco de un cayuco cuando intentaba llegar al muelle de La Restinga, en El Hierro, el pasado 28 de mayo, continúa generando conmoción. Aquel día, siete personas perdieron la vida, pero la rápida intervención de los cuerpos de seguridad y los servicios de emergencia permitió salvar muchas otras vidas.

Un grupo de agentes de la Policía Nacional que participó en aquel rescate se ha reencontrado con dos de los supervivientes, en un emotivo acto que tuvo lugar en Tenerife, donde los jóvenes se encuentran actualmente en el centro de Las Raíces.

Durante el encuentro, tanto los agentes como los supervivientes rememoraron los momentos vividos aquel día, marcados por la tensión, el esfuerzo y la solidaridad. El naufragio, ocurrido a escasos metros de la costa herreña, dejó imágenes que conmovieron a todo el país.

