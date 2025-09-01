La princesa Leonor ingresa en la Academia del Aire tras su paso, los dos últimos años, por el Ejército de Tierra y la Armada

La princesa Leonor en la Academia del Aire. Imagen EFE

La princesa Leonor ha llegado este mediodía a la Academia General del Aire de San Javier (Murcia) para iniciar su última etapa de formación militar tras su paso, los dos últimos años, por el Ejército de Tierra y la Armada.

Leonor de Borbón, que ingresa como alférez y alumna de cuarto curso, y que viste el uniforme de especial relevancia del Ejército del Aire, ha sido recibida por el director de la Academia General del Aire y del Espacio, coronel Luis Felipe González Asenjo, a la entrada del edificio de dirección de las instalaciones militares, donde ha saludado a los mandos y profesores que tendrá este año.

Entre ellos, los tenientes coroneles José Carlos Muñoz, subdirector y jefe de Estudios; Miguel Ángel Alcaide, jefe del Grupo de Personal y Seguridad, y Gonzalo López, jefe del Grupo de Fuerzas Armadas.

La heredera de la Corona conocerá este lunes a los 74 compañeros -60 hombres y 14 mujeres- con los que compartirá un curso en el que será una alumna más, al igual que lo fue en la Academia General Militar del Ejército de Tierra de Zaragoza, en la Escuela Naval de Marín (Pontevedra) y en el buque Juan Sebastián Elcano.