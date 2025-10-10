La Radio Canaria ofrece una cobertura completa este sábado a partir de las 06:30 horas

Continúa en los programas matinales, y se retoma por la noche a las 20:00 horas para cubrir el acto de bienvenida y la llegada a la Iglesia de la Concepción

El sábado 11 de octubre, la Radio Canaria se vuelca con la visita de la Virgen de Candelaria a la capital tinerfeña con una cobertura especial para madrugadores, al igual que la que ofrece nuestra tele. Siete años después de su última visita, la imagen de la Virgen recorrerá enclaves como Barranco Hondo, Radazul Alto, Taco y el Hospital Universitario, hasta llegar a Santa Cruz, donde será recibida en la Plaza de España por las principales autoridades civiles y religiosas.

Desde las 6:30 y hasta las 8:00 horas, la periodista Elena Falcón liderará la retransmisión en compañía del historiador Manuel Hernández González.

A lo largo de toda la mañana, el equipo formado por Cristian Luis y Ángel González mantendrán las conexiones en directo cubriendo el recorrido en ‘Tiempo de Alisios’ (8:00-11:00 horas) y ‘De Campo y Mar’ (11:00-13:00 horas), con un resumen final en ‘Canarias a la 1’ (13:00-13:30 horas).

Por la noche, el despliegue combina la devoción con el deporte. A las 20:00 horas, el presentador Eugenio González comenzará con una conexión desde la Plaza de España para el acto de bienvenida de la Virgen, si bien la emisión arrancará con un breve espacio que enlaza con la previa de la jornada de la ACB, donde juegan nuestros dos equipos canarios.

Después, el equipo completo, con conexiones en directo de Carlos García y Laura Plasencia, y la participación especial del párroco Jesús Manuel Gil (Director del ISTIC), cubrirá la llegada a la Iglesia de la Concepción, prevista alrededor de las 22:00 horas.