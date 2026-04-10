La Radio Canaria analiza el duelo migratorio y la reinvención femenina en ‘El Alpende’

El programa retoma este sábado a las 06:00 horas su sección ‘Mujeres sin Fronteras’ en colaboración con AMUM

El programa ‘El Alpende’ de la Radio Canaria emite este sábado 11 de abril a las 06:00 horas una nueva entrega de su sección mensual ‘Mujeres sin Fronteras’ dedicada al proceso emocional de la migración. El espacio, dirigido y presentado por Leny González, reflexiona en esta ocasión sobre el duelo migratorio, explorando tanto la pérdida de identidad como la posterior capacidad de adaptación de las mujeres que dejan su país de origen para establecerse en las Islas.

La entrega profundiza en el desafío que supone enfrentarse a lo desconocido y gestionar el desarraigo. Para abordar esta realidad, Leny González entrevista a dos mujeres que han transformado su propia experiencia de movilidad en herramientas de apoyo para otras personas en situaciones similares.

La colombiana Rossana Díaz, ingeniera de marca personal, analiza la crisis de identidad que afecta a muchas personas al llegar a un nuevo destino. Díaz expone cómo la reconstrucción del valor profesional y humano es clave para retomar el control de la propia trayectoria lejos de casa.

Asimismo, interviene Dilza Da Rosa, terapeuta en numerología y biodescodificación. Natural de Cabo Verde, Da Rosa relata su proceso vital desde que emigró a temprana edad hasta su evolución actual. En su intervención, explica cómo identificar y gestionar los bloqueos emocionales que pueden surgir tras el proceso de migración, aportando una perspectiva de crecimiento a la experiencia del viaje.

De izquierda a derecha; Dilza Da Rosa, terapeuta en numerología y descodificación, y Rossana Díaz, ingeniera de marca personal.

Redes de apoyo y acompañamiento

Esta iniciativa cuenta con la financiación de la Unión Europea y la Red Europea de Mujeres Migrantes (REM) a través del proyecto RIZA. El contenido se desarrolla en colaboración con la Asociación Mujeres Unidas del Mundo (AMUM), una entidad que trabaja en el Archipiélago para crear redes de asistencia y acompañamiento para mujeres.

Este episodio de ‘El Alpende’ se presenta como un encuentro multicultural donde ambas invitadas comparten puntos en común sobre la capacidad de transformación personal tras experimentar la migración. El espacio busca ofrecer claves para comprender la realidad de las mujeres que integran la sociedad multicultural canaria actual.