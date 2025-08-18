ES NOTICIA

La Radio Canaria estrena nueva temporada el 1 de septiembre

La Radio Pública de Canarias refuerza su compromiso con la información cercana y veraz

La parrilla de programación se renueva con el regreso de los espacios más seguidos por la audiencia y un mayor peso de los programas en directo y desde exteriores

La Radio Canaria arranca el próximo 1 de septiembre una nueva etapa, fiel a su misión de informar a la audiencia de manera cercana y rigurosa. Con el periodista Mayer Trujillo al frente de la dirección, la emisora refuerza su apuesta por el servicio público, intensificando su presencia en las calles y los eventos más relevantes de las islas para conectar directamente con la ciudadanía. La nueva temporada promete estar allí donde se generen las noticias que más importan a los oyentes.

La programación habitual de la cadena regresa en esta nueva temporada con un formato fortalecido y dinámico. El día a día de la actualidad arrancará con ‘De la noche al día’, espacio matinal que ofrecerá entrevistas y tertulias para analizar los temas más candentes desde primera hora. Los oyentes también podrán disfrutar de los temas cotidianos con los magacines ‘Roscas y cotufas’ y ‘La alpispa’, la tradición y la música popular canaria tendrán su espacio en ‘Viva mi gente’, y el sector primario con ‘De campo y mar’ volverá a recorrer las islas para destacar sus productos y gentes. ‘Tiempo de Alisios‘ tampoco dejará de ser el pulso de la información y el entretenimiento cada fin de semana.

El regreso de estos programas estará acompañado por las voces más reconocidas de la emisora. Locutores y periodistas de la talla de Estíbaliz Pérez, Mercedes Martín, Eugenio González, Eva Vega, Tomás Galván, Alexis Hernández, también narrador de las celebraciones más importantes de las islas, Elena Falcón o Clemente González, entre otros, volverán a guiar a la audiencia en este nuevo curso. A ellos se suman otros profesionales y colaboradores que completarán el equipo que acompañará a los canarios y canarias en su día a día.

