La emisora pública ofrecerá, a través de su app, el encuentro ante el Levante Badalona. Mientras, la FM y el primer canal digital mantendrán su programación habitual con ‘Tiempo de Alisios’.

La Radio Canaria estrena un segundo canal de streaming para retransmitir el partido del CD Tenerife Femenino / Foto: CD Tenerife Femenino.

La Radio Canaria estrenará mañana un nuevo canal específico de streaming para retransmitir el encuentro entre el Levante Badalona y el CD Tenerife Femenino, correspondiente a La Liga F Moeve. El partido, que comenzará a las 11.00 horas, podrá seguirse a través de la aplicación de La Radio Canaria, incorporando así una nueva vía para acercar el fútbol femenino a su audiencia.

Esta iniciativa permitirá ofrecer la retransmisión deportiva sin alterar la programación habitual de la emisora. Mientras el nuevo canal digital estará dedicado íntegramente al encuentro, la emisión en FM y el primer canal de streaming continuarán con ‘Tiempo de Alisios’, el programa matinal del fin de semana presentado por Yaiza Díaz.

El equipo de retransmisión del encuentro estará formado por Matías Sánchez, Berto Mata y Javier Delgado, que conectarán desde las 10.00 horas para ofrecer la previa del partido y acompañar a los oyentes durante el transcurso del mismo.

Con este estreno, La Radio Canaria amplía su oferta digital y refuerza su apuesta por acercar a la audiencia la actualidad del deporte canario. En este caso, facilitando el seguimiento del CD Tenerife Femenino a través de un canal específico y compatible con la programación habitual de la emisora.