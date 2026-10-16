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La Radio Canaria estrena un segundo canal de streaming para retransmitir el partido del CD Tenerife Femenino

Jorge Miranda Rodriguez
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La emisora pública ofrecerá, a través de su app, el encuentro ante el Levante Badalona. Mientras, la FM y el primer canal digital mantendrán su programación habitual con ‘Tiempo de Alisios’.

La Radio Canaria estrena un segundo canal de streaming para retransmitir el partido del CD Tenerife Femenino / Foto: CD Tenerife Femenino.

La Radio Canaria estrenará mañana un nuevo canal específico de streaming para retransmitir el encuentro entre el Levante Badalona y el CD Tenerife Femenino, correspondiente a La Liga F Moeve. El partido, que comenzará a las 11.00 horas, podrá seguirse a través de la aplicación de La Radio Canaria, incorporando así una nueva vía para acercar el fútbol femenino a su audiencia.

Esta iniciativa permitirá ofrecer la retransmisión deportiva sin alterar la programación habitual de la emisora. Mientras el nuevo canal digital estará dedicado íntegramente al encuentro, la emisión en FM y el primer canal de streaming continuarán con ‘Tiempo de Alisios’, el programa matinal del fin de semana presentado por Yaiza Díaz.

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El equipo de retransmisión del encuentro estará formado por Matías Sánchez, Berto Mata y Javier Delgado, que conectarán desde las 10.00 horas para ofrecer la previa del partido y acompañar a los oyentes durante el transcurso del mismo.

Con este estreno, La Radio Canaria amplía su oferta digital y refuerza su apuesta por acercar a la audiencia la actualidad del deporte canario. En este caso, facilitando el seguimiento del CD Tenerife Femenino a través de un canal específico y compatible con la programación habitual de la emisora.

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