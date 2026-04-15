La Radio Canaria presenta su nueva OTT en el V Foro de la Radio de FORTA

El director de la emisora, Mayer Trujillo, dará a conocer la recién estrenada plataforma durante el encuentro anual con las radios autonómicas este jueves 16 de abril

Mayer Trujillo, director de La Radio Canaria, presentará la nueva OTT durante la celebración del V Foro de la Radio de FORTA.

La Radio Canaria participa este jueves 16 de abril en el V Foro de la Radio de la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA) que se celebra en Cartagena, en la Región de Murcia. Durante este encuentro anual de las emisoras públicas autonómicas, el director de La Radio Canaria, Mayer Trujillo, presentará una ponencia centrada en la transformación digital del medio y el lanzamiento de la nueva plataforma OTT de la emisora, “La Radio Canaria”. Esta nueva herramienta tecnológica supone un salto cualitativo en la relación con la audiencia al ofrecer un entorno digital más flexible, intuitivo y con mayores capacidades de interacción que una aplicación convencional.

La nueva plataforma permitirá a los usuarios comunicarse directamente con la radio a través de una integración con WhatsApp y acceder a funciones personalizadas. Los oyentes que se registren en la OTT podrán disfrutar de la opción «Mi Radio», donde tendrán la posibilidad de guardar sus programas favoritos o retomar la escucha de un contenido exactamente en el punto donde la dejaron.

Asimismo, la herramienta facilitará el acceso al streaming en directo tanto en audio como en vídeo, permitiendo «ver la radio por dentro» en tiempo real, además de recibir notificaciones sobre el inicio de programas especiales o retransmisiones deportivas.

La OTT de La Radio Canaria no se limitará a la emisión lineal, sino que funcionará como un contenedor de nuevos programas y podcasts exclusivos que se sumarán al catálogo de la plataforma. Este despliegue técnico se completa con una slider de entrada que mostrará la imagen del programa que está en antena en cada momento, reforzando la apuesta de la emisora autonómica por la convergencia audiovisual y la información de proximidad en el entorno digital.

Entre las funcionalidades de la nueva plataforma se encuentra la opción «Mi Radio» que permite guardar los programas favoritos o retomar la escucha de un contenido.

El dial en tiempos de Inteligencia Artificial

El Foro de la Radio, que podrá seguirse en directo a través de https://forodelaradio2026.rtrm.es/streaming/, alcanza su quinta edición en Cartagena tras haberse celebrado anteriormente en Málaga, Toledo, Palma de Mallorca y Lanzarote, donde La Radio Canaria ejerció como anfitriona en 2024.

Bajo el lema “El dial en tiempos de IA”, la cita reúne durante este jueves y viernes, 16 y 17 de abril, a directivos y profesionales para analizar el impacto de la tecnología en el sector y los desafíos regulatorios de la Digital Networks Act (DNA) en la Unión Europea. La presencia de RTVC la completarán el Administrador general del ente, César Toledo, y la jefa de informativos de la emisora, Leticia Martín Llarena, entre otros profesionales. Su asistencia subraya el papel activo de la cadena en la innovación del medio radiofónico dentro del ecosistema de FORTA.

La jornada concluirá con la lectura de la Declaración de Cartagena, un documento que recogerá el posicionamiento de las radios públicas autonómicas ante el avance de la inteligencia artificial. El texto destacará la necesidad de integrar estas nuevas tecnologías manteniendo el compromiso con la calidad informativa y el liderazgo en la comunicación de cercanía, retos en los que La Radio Canaria busca situarse a la vanguardia con su nueva plataforma digital.

Con esta participación en el foro, La Radio Canaria refuerza su apuesta por una radio pública conectada con los nuevos hábitos de consumo y preparada para afrontar los desafíos de la transformación digital. La presentación de su nueva plataforma OTT se suma al proceso de innovación que están impulsando las radios públicas autonómicas que componen FORTA y consolida el compromiso de la emisora canaria con una comunicación cercana, accesible y adaptada a las nuevas demandas de la audiencia.