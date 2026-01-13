La red social X deja de funcionar en varios países, incluida España

Los usuarios de la red social X han reportado problemas con el servicio tanto en la aplicación móvil como en su versión web

Problemas en la red social X. Imagen EFE

La red social X, antes Twitter, ha dejado de funcionar con normalidad en diversos países, incluidos Estados Unidos, España y Francia, sobre las 15.15 horas (14.15 GMT) por causas todavía desconocidas.

Los usuarios de la red social han comunicado a la página Downdetector problemas con el servicio tanto en la aplicación móvil como en su versión web, según los reportes remitidos al sitio.

Al acceder a la red social e intentar recargar la página, X asegura que «los posts no se están cargando en este momento» y pide intentarlo de nuevo, aunque no funciona.

A las 15.30 horas, la página Downdetector destaca 495 informes de usuarios españoles que han reportado problemas en el servicio, mientras que en el caso de clientes estadounidenses, esa cifra asciende a más de 5.000.

Esta incidencia se ha producido en diversos países, puesto que Francia contaba a esa misma hora con más de 1.120 reportes e Italia sumaban 900 incidencias.

Por el momento, la red social X no ha realizado comentarios respecto a eventuales problemas técnicos en su herramienta.