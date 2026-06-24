El programa de debate de la actualidad política abordará también en directo, este jueves 25 de junio, a las 22.30 horas, los últimos paros médicos tras varios meses de reivindicaciones

El programa ‘La Retranca’ de Televisión Canaria aborda este jueves 25 de junio, a las 22.30 horas, la histórica sentencia de la trama de las mascarillas o primera parte del ‘caso Koldo’. El fallo del Tribunal Supremo, conocido este mismo lunes, condena a 24 años y tres meses de cárcel al exministro de Transportes y exdirigente socialista José Luis Ábalos y a 19 años y ocho meses a su exasesor Koldo García. Asimismo, impone cuatro años y medio al comisionista Víctor de Aldama, una pena que deja sin ejecución por su aportación al descubrimiento de los delitos y a condición de no delinquir.

Mayer Trujillo y Marta Rodríguez, presentadores de ‘La Retranca’.

Esta resolución coincide, además, con una semana especialmente intensa para el ejecutivo de Pedro Sánchez y el Partido Socialista, marcada por la polémica decisión del juez Juan Carlos Peinado de retirar el pasaporte a la esposa del presidente, y por la inminente comparecencia de este último ante el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre las causas judiciales que cercan a su entorno.

Conducido por Mayer Trujillo y Marta Rodríguez, el programa contará, una semana más, con la opinión del Partido Socialista en Canarias en la voz de su vicesecretaria general y portavoz, Elena Máñez, para conocer cómo está viviendo la formación en las islas el impacto de estos procesos judiciales.

En la mesa de debate estarán nuevamente los periodistas Francisco Pomares y Janire Alfaya, junto a Melisa Rodríguez y el presidente de Drago Canarias, Alberto Rodríguez. En ella se analizará, también, la comparecencia del empresario lanzaroteño Manuel Aarón Fajardo en el Senado a raíz de su aparición en el ‘caso Plus Ultra’ y sus vínculos con José Luis Rodríguez Zapatero; así como la moción del Partido Popular que se debate en el Congreso para exigir a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza.

Huelga de médicos

‘La Retranca’ analizará, además, los últimos paros médicos convocados por el Sindicato Médico y UGT para exigir la mejora de las condiciones de los facultativos, tras varios meses de reivindicaciones ante el Ministerio de Sanidad y el Servicio Canario de la Salud, y cómo se están traduciendo estas movilizaciones en la atención a los pacientes.

‘La Retranca’, que se emite cada jueves en directo, está consiguiendo posicionarse de forma importante ante la audiencia de Televisión Canaria como uno de los espacios de análisis y debate sobre la actualidad política, social y cultural del Archipiélago.

El programa puede seguirse en directo también en el canal de Youtube de RTVC, en La Radio Canaria y a través de los perfiles del propio programa (Instagram: @la_retranca_; X: @LaRetrancaTVC; TikTok: @la.retranca).