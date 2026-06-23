La política exterior de España hacia Oriente Próximo en ‘El Análisis Internacional’

El magacín de La Radio Canaria se aproximará este jueves, a las 18:30 horas, a las claves que definen la política de España en esta zona estratégica del nuevo Orden Mundial

La política exterior de España en Oriente Próximo será el asunto a tratar en esta entrega de ‘El Análisis Internacional‘ de La Radio Canaria, jueves a las 18:30 horas y en redifusión el domingo a las 16:00 horas, con la entrevista a Eduard Soler i Lecha, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Desde que en octubre de 2023 el grupo islamista palestino Hamás entrase en territorio israelí sembrando el terror, con el terrible resultado de centenares de muertes y rehenes, la respuesta de Israel no se hizo esperar y desencadenó la guerra total sobre la franja palestina de Gaza y, con posterioridad, la extensión de la estrategia de devastación de Israel, junto a Estados Unidos, sobre Irán.

España ha mantenido desde el primer minuto una posición contraria a la guerra alegando, textualmente, que se posiciona «en el lado correcto de la Historia». Una decisión que ha desatado la ira de Israel y de Estados Unidos, al tiempo que ha ido ganando adeptos en la Unión Europea y en numerosos países de África, América y Asia.

Javier Granados, dirige y presenta ‘El Análisis Internacional’ en La Radio Canaria

«Este es, sin duda, uno de los temas candentes de la actualidad política internacional y nos ocuparemos en este programa de analizar cuál es el papel que está jugando España con su posicionamiento; cuáles son las nuevas estrategias diplomáticas y de acción exterior del Ejecutivo español y cuáles las consecuencias», comenta Javier Granados, director y conductor del programa.

La apuesta de España

‘El Análisis Internacional’ entrevistará a Eduard Soler i Lecha, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Barcelona, investigador asociado senior en el Instituto de Barcelona de Estudios Internacionales, (IBEI), y miembro del Consejo Académico del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos. Soler i Lecha es autor del estudio titulado ‘De Gaza a Ormuz: una guía de lectura de las apuestas de España en Oriente Medio’, publicado por el Centro de Estudios Árabes Contemporáneo, (CEARC).

La política de España para Oriente Próximo en datos. Imagen generada con IA

Esta decisión del Gobierno de Pedro Sánchez se basa en la condena de los ataques de Hamás y la defensa del derecho internacional. Pese a las presiones externas, el Ejecutivo de Sánchez no cedió y ha mantenido esta línea. Pero existen otros factores asociados a esta decisión que serán analizados en el programa de La Radio Canaria.

«Hablaremos sobre hasta qué punto la decisión del Gobierno español ha sido una manera de desviar la atención de la política nacional, aunque es cierto que la opinión pública de España es en general crítica con Israel. Hay que tener en cuenta la histórica posición de España hacia la región y el apoyo a la causa palestina y también juega su papel la aspiración de España por convertirse en una potencia media con peso en el sistema internacional», avanza Javier Granados.

Trumpismo y Orden Mundial

‘El Análisis Internacional’ contará, además, con otra entrevista, en este caso a José Antonio Gurpegui, profesor de Relaciones Internacionales, catedrático de Estudios Norteamericanos en el Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares y autor del ensayo ‘Trumpismo y Reconfiguración Global’ .

Una charla que profundizará en la figura del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y en el movimiento neoconservador surgido con fuerza desde su llegada a la Casa Blanca.

‘El Análisis Internacional’ se ocupa en La Radio Canaria de los asuntos que marcan la agenda de la política mundial.