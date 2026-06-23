El Gobierno de Canarias se someterá a las preguntas de los diferentes grupos parlamentarios en la sesión plenaria que comienza este martes en la Cámara autonómica

Pleno del Parlamento de Canarias, 23 de junio 2026 / Parlamento de Canarias

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha dicho este martes que esperaba que muchos dirigentes del PSOE abandonaran el partido tras la sentencia del Tribunal Supremo que condena al exsecretario de Organización y exministro de Transportes a 24 años de cárcel por una trama corrupta vinculada a la compra de material sanitario.

«Yo pensé, porque en esa bancada hay gente seria, en esa bancada hay gente responsable, que hoy alguno diría me voy para mi casa hasta que la basura que está instaurada en mi partido se acabe», ha espetado a la presidenta del Grupo Socialista, Nira Fierro, en la sesión de control del pleno del Parlamento, a quien ha afeado que defendiera «a capa y espada» la gestión de Ábalos.

Ha dicho también que el Gobierno de Canarias cumple las leyes, no como el Gobierno central, que ‘no hizo caso’ al Supremo con la derivación de menores migrantes solicitantes de asilo.

En ese sentido ha defendido que «nunca antes» en Canarias se ha invertido tanto en la educación pública, con más recursos para los alumnos NEAE, y desarrollo de la educación gratuita de cero a tres años tras el «déficit» que dejó el ‘Pacto de las Flores’.

Críticas del PSOE a la gestión de la educación

Además ha negado que el Gobierno haya dejado de ejecutar 3.400 millones en los primeros tres años de legislatura, como han denunciado los socialistas, y si al anterior Gobierno «le sobró más», se ha preguntado «por qué» no dedicaron más dinero a la educación.

Fierro ha criticado que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, haya dicho que es una «perreta» que la oposición quiere que se invierta un 5% del PIB en la educación pública, tal y como exige la ley canaria de educación, en un momento en el que «da pena» la gestión, pues en 2025 solo se invirtieron «60 de 170 millones».

Ha indicado que las familias han salido a las calles para protestar y con 3.400 millones sin ejecutar en esta legislatura por lo que entiende que el problema no va de recursos sino de «capacidad de gestión».

En ese sentido ha comentado que se ha habilitado un gasto plurianual para contratar a auxiliares educativos que incluye una mejora retributiva pero ahonda en un «modelo privatizador», del que su partido está «en contra», y ha reclamado «dignidad» para quienes «sostienen» los servicios públicos.

«Estamos hablando, en este caso, de personas con contratos de 25 horas a las cuales se les paga 800 euros. Si a eso le quitamos el 60% para el alquiler al final sí que vamos a tener que agradecerle que usted le quitara el IGIC a la sal, a la mantequilla y al café, porque así no se puede vivir», ha destacado.

Acceso a la vivienda

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, solicitó en el pleno del Parlamento autonómico una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público con el objetivo de agilizar la construcción de vivienda protegida. La petición surgió durante su respuesta a una pregunta formulada por el diputado socialista, Marcos Bergaz, sobre los criterios que está aplicando el Ejecutivo regional para acelerar las licitaciones relacionadas con este tipo de viviendas.

Rodríguez explicó que la actual normativa permite tramitar de forma urgente determinados proyectos, reduciendo de 30 a 15 días el periodo de exposición para que las empresas presenten ofertas. Sin embargo, advirtió de que esta ventaja pierde eficacia cuando se presentan recursos, ya que su resolución puede demorarse entre dos y tres meses. Según indicó, la emergencia habitacional declarada en Canarias no tiene capacidad para evitar esos retrasos.

El consejero criticó además que la legislación estatal establezca los mismos procedimientos para licitar viviendas que para otras infraestructuras, como plazas, jardines o polideportivos. Por ello, reclamó la creación de un procedimiento extraordinario específico para los proyectos de vivienda pública.

Por su parte, Marcos Bergaz instó al Gobierno canario a cumplir el decreto ley de vivienda y a aplicar de manera efectiva la emergencia habitacional, priorizando los expedientes de vivienda protegida y garantizando que los proyectos del ICAVI y Visocan se tramiten por la vía de urgencia.

Rodríguez respondió que nunca antes se había impulsado tanta vivienda pública en Canarias como en la actualidad, con más de 2.000 viviendas promovidas gracias a la prioridad otorgada por el Ejecutivo autonómico.

Fuera del programa estatal «Verano Joven»

Pablo Rodríguez también expresó en el Parlamento de Canarias la indignación del Ejecutivo autonómico por la exclusión de los jóvenes canarios del programa estatal «Verano Joven». Durante el pleno, respondió a una pregunta del diputado nacionalista, José Manuel Bermúdez, quien denunció que esta iniciativa, financiada con recursos públicos, vuelve a dejar fuera a miles de jóvenes de las islas.

Bermúdez criticó que el programa esté diseñado en torno al transporte terrestre peninsular, con descuentos para trenes de media distancia, alta velocidad e Interrail, medios inexistentes en Canarias. Recordó que la condición insular obliga a depender del avión o del barco para desplazarse y consideró incomprensible que el Ministerio de Transportes ignore esta realidad. A su juicio, ya no se trata de un simple descuido, sino de una discriminación reiterada.

Rodríguez señaló que esta es la cuarta edición consecutiva en la que los jóvenes canarios quedan excluidos y explicó que el Gobierno autonómico solicitó nuevamente al Ministerio que corrigiera la situación, sin obtener respuesta. Además, rechazó que la bonificación del 75 % para residentes justifique esta exclusión y reclamó igualdad de oportunidades para la juventud canaria.