Mapas 2026 comenzará con Bogotá, de la compañía canadiense Andrea Peña & Artists, los días 30 de junio y 1 de julio en el Auditorio de Tenerife

Presentación de Mapas 2026. Imagen cedida por Cabildo de Gran Canaria

El Auditorio de Tenerife presenta Mapas 2026, un programa compuesto por seis espectáculos internacionales de danza de gran formato y una propuesta de exterior, así como la celebración los días 30 de junio y 1 de julio del Encuentro Internacional de Dramaturgia de Tenerife.

Bogotá

Mapas comienza con Bogotá, de la compañía canadiense Andrea Peña & Artists, que tendrá funciones los días 30 de junio y 1 de julio a las 19:30 horas. Esta pieza, estrenada en la Biennale di Venezia, se sumerge en los matices políticos, históricos y culturales de la herencia colombiana de Bogotá, ciudad natal de la coreógrafa.

Interpretada por nueve artistas, la obra reflexiona sobre la muerte y la resurrección: mitologías antiguas, realismo mágico y arquitectura barroca se fusionan para crear una realidad alternativa donde el cuerpo queer, la historia política colombiana y los mundos postindustriales y postcoloniales convergen en una experiencia estética, física y brutal. Visceral, transgresora y magnética, Bogotá es un caos.

Mover montañas

Antes de la segunda función de Bogotá, el miércoles 1 de julio a las 18:00 horas, tendrá lugar en el exterior del Auditorio de Tenerife con entrada libre hasta completar aforo el espectáculo Mover montañas, de Alberto Velasco. Esta propuesta ha recibido el premio del jurado al Espectáculo más Innovador del XXV Festival Internacional TAC de Valladolid 2024 y ha sido finalista en la categoría Mejor Solo de Danza en los Premios de la Crítica de Barcelona 2024. Velasco muestra en esta pieza su dedicación al folclore y su pervivencia por medio de un solo que aboga por la reivindicación de la tradición de sonidos y movimientos de nuestra cultura.

Hamlet, Prince of Denmark

El espectáculo Hamlet, Prince of Denmark de las compañías Ex Machina con Robert Lepage, diseño y dirección, y Côté Danse con Guillaume Côté, codiseño, coreografía y protagonista de la obra, subirá al escenario el sábado 4 a las 19:30 horas y el domingo 5 de julio a las 18:00 horas. Hamlet, Prince of Denmark sumerge al espectador en un mundo de apariencias engañosas, donde espectros y humanos conviven en una escenografía minimalista. La luz, las sombras y la transparencia desempeñan un papel fundamental. Trazar la delgada línea entre lo que es y lo que no es en los meandros de la mente y los movimientos del cuerpo, eso es lo que propone esta relectura metafórica de la obra de Shakespeare.

La Quijá

La Sala Sinfónica recibe a La Quijá el 7 de julio, una creación de la coreógrafa y bailarina extremeña Paloma Muñoz. El punto de partida es la imagen de un paisaje devastado, áspero y seco; a la vez, la necesidad de volver a los orígenes y al cuerpo como motor de la creación con la intención de buscar la poesía en el movimiento. Se trata de una travesía para 10 bailarines hacia el interior, hacia la sustancia misma que reside en los huesos para, así, bailar desde la médula. Volver al cuerpo colectivo en la búsqueda de un encuentro personal y compartido. Espectáculo dentro de Cèl.lula, un proyecto para la producción, la creación y la transmisión de la danza dentro de la estructura del Mercat de les Flors.

GöteborgsOperans Danskompani

La prestigiosa compañía sueca GöteborgsOperans Danskompani ofrece dos espectáculos: Hammer y el programa doble ima y Wild Poetry. Hammer, del premiado coreógrafo sueco Alexander Ekman, audaz, impredecible e innovador, se representa el sábado 11 a las 19:30 horas y el domingo 12 a las 18:00 horas. Esta arrebatadora propuesta de danza de gran formato presenta una reflexión sobre el egocentrismo moderno con una treintena de bailarines en escena.

Hammer

Hammer, una velada en dos actos que ha agotado entradas en todo el mundo, pone el foco en la sociedad actual con un toque de humor. Puede que inspire al público a romper las falsas fachadas para elegir vivir la vida en lugar del mundo de los me gusta. Este ha sido el mayor éxito de la GöteborgsOperans Danskompani.

Programa doble

El programa doble se verá en un único pase el 14 de julio a las 19:30 horas. El espectáculo comenzará con ima, de Sharon Eyal, una coreógrafa cuyas creaciones ofrecen una danza hipnótica con una fuerte actitud y un poder hipnótico y palpitante. Eyal y GöteborgsOperans Danskompani forman un tándem que ha realizado giras por todo el mundo. Con su anterior colaboración, SAABA, mundialmente estrenada en 2021, ha realizado aclamadas apariciones como invitada en Londres, París, Sídney o Seúl. Para ima, Eyal ha vuelto a colaborar con María Grazia Chiuri, exdiseñadora jefe de Dior y creadora del vestuario de SAABA.

Wild Poetry, con 16 bailarines en escena, es obra del coreógrafo Hofesh Shechter. Su trabajo difumina la frontera entre la parodia y la sinceridad. Ya sea como colectivo fantasmagórico o como estrellas individuales, los bailarines están en perpetuo movimiento, transformando la experiencia a través de expresiones novedosas, como un océano hirviendo del que surgen nuevas imágenes. Las creaciones de la compañía de Shechter, con sede en Reino Unido, son conocidas por componer partituras atmosféricas que complementan la singularidad física de los movimientos de los intérpretes.

Bodies of Water

Cierra esta edición de Mapas el 24 de julio Bodies of Water, una coreografía del español Iván Pérez con la compañía alemana Dance Theatre Heidelberg (DTH), de la que es el director artístico. El espectáculo, con una decena de bailarines internacionales, explora la relación profunda, física y emocional que une al ser humano con el agua. A través de un viaje coreográfico de gran intensidad sensorial, Bodies of Water, estrenada en enero, se sumerge en la fuerza transformadora del agua para plantear preguntas fundamentales: ¿qué vínculos invisibles moldean nuestra existencia? y ¿cómo pueden los cuerpos de agua —Bodies of Water— convertirse en fuente de inspiración para el movimiento y la danza?

Abonos

Auditorio de Tenerife ofrece dos tipos de abonos: el completo para los seis espectáculos de la Sala Sinfónica, a 75 euros, y el parcial, a 39 euros, con el que se puede acceder a tres espectáculos a elegir por el usuario. Las entradas sueltas a los espectáculos se encuentran a un precio de 15 euros, 5 para menores de 30 años, además de los habituales descuentos para, entre otros, estudiantes, demandantes de empleo y familias numerosas. Todo ello se puede adquirir en la página web www.auditoriodetenerife.com, en la taquilla de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y sábados de 10:00 a 14:00 horas y de forma telefónica llamando al 902 317 327 en el mismo horario.

Encuentro Internacional de Dramaturgia

El Encuentro Internacional de Dramaturgia de Tenerife se desarrollará en dos días (30 de junio y 1 de julio) en sesiones de mañana y tarde con el objetivo de resaltar cuatro elementos sobre la dramaturgia contemporánea: El uso que se hace de las obras y el respeto de las autorías; los modelos de exhibición; el valor y la difusión de la dramaturgia realizada en Canarias, y la convivencia de las nuevas tendencias en las dramaturgias con los aspectos fundamentales del teatro.

Este encuentro propone acciones para abordar la dramaturgia en diversos formatos como charlas y conversatorios, todos moderados por diferentes voces canarias, con la intención de generar un entorno de encuentro, conversación y pensamiento donde se dará voz a todas las partes implicadas en la creación y difusión de la dramaturgia.

Durante esas dos jornadas en el Auditorio de Tenerife participarán, entre otros, Alberto Conejero, Colectivo Magentea, Asociación de Autoras y Autores de Teatro, Centro Dramático Galego, Teatre Nacional de Catalunya, Lucía Miranda, Irma Correa, Carolina África, Quino Falero, Leandro González, Jose Luis Rivero, Conchita Piña, Ana Fernández, Mario Vega y Luis O’Malley.

Seminario La autoficción

Asimismo, este encuentro ha programado el seminario La autoficción: el desvanecimiento del yo, coordinado, articulado y dirigido por Sergio Blanco que tiene como objeto de estudio el tema de la autoficción escénica y sus diversas formas de ejecución que van desde la autorrepresentación hasta la autobiografía pasando por la autofiguración, la autonarración, la autorreferencia, la autoencarnación y el autorrelato.