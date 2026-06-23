La Cámara Alta ha debatido una moción tras la interpelación de Coalición Canaria

Vídeo RTVC.

El Senado ha reclamado este martes al Gobierno que cumpla con los acuerdos pendientes con Canarias, pese a la falta de presupuestos generales, y que incluya rebajas y bonificaciones fiscales en el IRPF a sus ciudadanos ante la «triple insularidad» que padecen algunos territorios.

La Cámara Alta ha debatido una moción consecuencia de interpelación de Coalición Canaria, que se votará el miércoles pero saldrá adelante por el apoyo del PP, que tiene mayoría en el Senado.

En la iniciativa parlamentaria, además de pedir que se negocie el decreto canario, se recrimina al Ejecutivo que las islas «no pueden quedar paralizadas» por «la incapacidad» del Gobierno para aprobar nuevos presupuestos, ni por «una gestión a base de decretos» que no incorpora las necesidades específicas del archipiélago.

Así lo ha defendido su senador Pedro San Ginés, que ha insistido en reclamar al ministerio que dirige Ángel Víctor Torres que cumpla con los compromisos suscritos que propiciaron el apoyo parlamentario al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Entre los motivos principales, los «sobrecostes objetivos» de los servicios públicos, de la movilidad, de la cesta de la compra de los ciudadanos y para el desarrollo de la actividad empresarial.

Hemiciclo del Senado. Imagen de archivo.

Por el PP, Jaime Morales se ha preguntado si los canarios tienen la garantía de que Torres «no antepone los intereses de cordialidad en la relación Estado-Canarias a los suyos personales» porque está para «dar oxígeno a la corrupción» y por intentar «desgastar al adversario». Los populares han introducido una enmienda en el texto, aceptada por Coalición Canaria, para que «el partido sanchista se retrate», en alusión al PSOE, en el que se exige «un calendario de cumplimiento» de los compromisos pendientes establecidos en la agenda canaria para mitigar «el agravio histórico de incumplimiento financiero o legislativo».

Agenda canaria

El senador del PSOE Ramón Morales ha defendido «el alto grado de cumplimiento» de los 25 puntos de la agenda y ha zanjado que la negociación del decreto canario «no esta sobre la mesa».

Asimismo, ha cifrado en más de 7.000 millones las entregas a cuenta del Estado a Canarias y ha afeado al Ejecutivo canario que «por tacticismo político» no ponga en marcha medidas que beneficien a los ciudadanos como una tasa turística o el cumplimiento de ley de vivienda. Ha recordado a Coalición Canaria que su partido va de la mano con el PP, un partido que también se opone a todas las medidas sociales en el Congreso de los Diputados.

Vox se ha opuesto a la iniciativa parlamentaria de Coalición Canaria y ha reprochado que la moción hable de un cumplimiento de acuerdos con el Ejecutivo socialista que significa sustentar a Sánchez en el poder