El administrador de RTVC, César Toledo, destaca que el espacio juvenil «está permitiendo a Televisión Canaria conectar con la generación Z, con la que el canal autonómico tenía una deuda pendiente»

Radiotelevisión Canaria ha presentado este viernes 16 de octubre la segunda temporada de ‘CHOSS’, el espacio de contenidos digitales de la plataforma Canarias Play dirigido al público juvenil de Canarias, con la premisa de que sean los propios jóvenes los que cuenten sus intereses e inquietudes sin filtros ni cortes.

Durante el encuentro, celebrado en el Travel Bar de San Cristóbal de La Laguna, se han dado a conocer los nuevos rostros y contenidos que llegan esta temporada a la comunidad de ‘CHOSS’. El acto ha reunido a los creadores del proyecto y ha contado con la participación de César Toledo, administrador general de RTVC, y Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno de Canarias.

Los creadores de contenido de ‘CHOSS’ entre Alfonso Cabello (a la izquierda) y César Toledo (a la derecha).

«El principal mérito de ‘CHOSS», explica César Toledo, «es que nos está permitiendo conectar con la generación Z, una deuda que Televisión Canaria tenía pendiente. En el último año», añade, «nuestra audiencia de 13 a 24 años ha crecido en más de un 70 por ciento y en gran medida se debe a canales y creadores de contenidos como estos que acercan la realidad juvenil al público canario».

El administrador de RTVC se mostró satisfecho con los resultados obtenidos por este formato en la plataforma Canarias Play y expresó que fruto del éxito de la primera temporada es su continuidad. «Estamos muy contentos porque renovamos el proyecto con una segunda temporada en la que se duplican los creadores de contenidos y que nos va a permitir seguir creciendo para conectar tanto con la generación Z como con el resto de generaciones a las que le interesa seguir al tanto de las inquietudes y preocupaciones de los jóvenes», señaló.

El portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, destacó que «proyectos como ‘CHOSS’, que permiten la participación multiplataforma de muchos chicos y chicas jóvenes, nos ayudan a vertebrar las ochos islas canarias y también a proyectar el orgullo de la Canarias actual, de 2026, pero también de la Canarias que queremos ser en un futuro«.

Cabello insistió en que desde el Gobierno se apuesta «por seguir consiguiendo más cuotas de protagonismo para el sector audiovisual de Canarias, y para eso hay que propiciar no solo que vengan grandes producciones de fuera a rodar en las islas sino también generar las posibilidades para que se cree ese tejido industrial y poder ser protagonistas con acento canario y poder reflexionar cómo somos y cómo podemos abordar el futuro. En ese sentido», subrayó, «juega un papel fundamental proyectos como el de ‘CHOSS».

Los creadores de contenidos de ‘CHOSS’ posan durante el acto de presentación de la segunda temporada.

Anapology, Alejandro Marante, Sulema Navarro, Jorge San Gil, Estefanía Quintana y Bea Garrido son los seis creadores que se suman al proyecto y que, a partir de ahora, acompañarán a los pioneros Miriam Hernández, David García del Castillo, Elena Marrero, Yuna Lorenzo, Edu Martín, Desirée Rodríguez, Dani Curbelo y Fabiola Zamorín.

Con estas incorporaciones, la iniciativa, puesta en marcha el pasado mes de abril por Radiotelevisión Canaria y Malpaís Productions, amplía su catálogo de 8 a 14 espacios, entre pódcast y seriados, y extiende su programación también a los fines de semana.

Nuevos espacios, nuevas miradas Esta segunda temporada abre los fogones a los sabores de las Islas con ‘Embostada’, el nuevo espacio en el que Anapology recorre Canarias para conocer a sus habitantes a través de sus recetas. La gastronomía sirve de excusa para descubrir las historias de quienes la reciben en sus casas. Del plato al campo, Jorge San Gil acerca el sector primario a las nuevas generaciones con ‘Gen Rural’, mientras que Alejandro Marante se adentra en los talleres de las Islas para mostrar, con ‘Entre Talleres’, cómo la artesanía encuentra su relevo entre los jóvenes.

El recorrido continúa con ‘Nuestras Rayadas’, donde la psicóloga Estefanía Quintana pone sobre la mesa la salud mental y las inquietudes de la juventud. Por último, ‘Hubi’, de Sulema Navarro y Miriam Hernández, dará a conocer qué están haciendo los jóvenes de Canarias, quiénes están detrás de sus proyectos y cómo participar en ellos.

Los creadores de ‘CHOSS’ regresan con nuevas entregas

Junto a las nuevas incorporaciones, regresan también los creadores que estrenaron ‘CHOSS’ el pasado mes de abril. Este sábado 17 de octubre llega la primera entrega de ‘De Piquete Basada 2.0’, en la que Yuna Lorenzo seguirá repasando los temas de actualidad que circulan por las redes sociales, ahora con un formato más breve y directo.

De las redes a las leyendas de las Islas, Elena Marrero continúa con su labor divulgativa en ‘Creer Canarias’, que esta temporada se adentra en la mitología canaria. Por su parte, Miriam Hernández vuelve a explorar el universo de los fans y sus comunidades en ‘ADN Fan’.

También vuelve a ponerse en marcha ‘La Lavandería’, donde David García del Castillo elige un programa de lavado diferente según el tema que toque tratar. La cultura urbana mantiene su espacio en ‘Calima’, de la mano de Dani Curbelo y Fabiola Zamorín, mientras que Edu Martín, con ‘Un fisco de biología’, y Desirée Rodríguez, con ‘Redescubriendo Canarias’, seguirán acercando al público sus particulares formas de descubrir y contar las Islas.

Y todavía quedan novedades por llegar. Durante la presentación se han adelantado otros dos contenidos previstos para el último trimestre del año. Uno de ellos estará a cargo de Bea Garrido y abordará el comercio, la moda, las tendencias y el estilo de vida. El otro será un pódcast abierto a nuevas temáticas y creadores, que se irán dando a conocer a través de las redes sociales de ‘CHOSS’ y RTVC.

Coincidiendo con la presentación, Canarias Play ha estrenado los cinco primeros capítulos de esta segunda temporada, que ya están disponibles en la plataforma.

Cómo descargar Canarias Play

La plataforma gratuita Canarias Play está disponible para dispositivos Android, a través de Google Play, y para dispositivos iOS, mediante la App Store de Apple. También se puede acceder directamente a sus contenidos desde la página web oficial de Canarias Play.

La aplicación ofrece un amplio catálogo de producciones audiovisuales canarias, que incluye cine, documentales y docuficción, además de programas a la carta y emisiones en directo de Televisión Canaria y La Radio Canaria.