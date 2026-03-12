Conductores denuncian la subida del combustible mientras el Gobierno autonómico estudia medidas

Los conductores en Canarias han comenzado a notar de forma inmediata la subida del precio del combustible tras el estallido de la guerra en Irán.

Algunos usuarios aseguran que llenar el depósito puede alcanzar ya los 120 euros, cuando antes costaba entre 70 y 80 euros. El Gobierno canario ha reconocido su sorpresa por la rapidez con la que el conflicto internacional se ha trasladado a los precios.

Ante esta situación, el Ejecutivo regional ha anunciado la apertura de un expediente para analizar el impacto de la subida del combustible en el archipiélago y estudiar posibles medidas si el conflicto se prolonga.

La subida del combustible por la guerra en Irán se nota ya en Canarias. RTVC

También podría afectar al transporte aéreo

En paralelo, la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado una rebaja de la fiscalidad sobre los carburantes para aliviar el impacto en consumidores y empresas.

Además, el encarecimiento de la energía también podría afectar al transporte aéreo. Las aerolíneas prevén un incremento cercano al 9 % en el precio de los billetes debido al aumento de los costes del combustible en el contexto del conflicto en Oriente Próximo.