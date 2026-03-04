Aunque la situación aún es incierta, una subida de los precios de los combustibles se dejaría notar en una subida de precios generalizada en los productos de consumo

Informa: Redacción Informativos RTVC

La subida del precio del combustible por la guerra en Irán, según los expertos, podría tener sus efectos en Canarias debido a la inflación, aunque la situación es todavía incierta.

En todo caso, dice, se notaría a partir de los 88 dólares por barril. Ya se prevé que esa subida de energía afecte al sector primario de las Islas.

En cuanto a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cortar las relaciones con España por su postura sobre la guerra, preocupa sobre todo a los exportadores de queso y vino a Estados Unidos. Las relaciones comerciales con el país americano suponen casi 8 millones de euros.

La Comisión Europea no teme que la guerra en Oriente Medio afecte a la seguridad de suministro energético en la UE, pues el bloque apenas importa hidrocarburos de la región, pero sí existe una «gran preocupación» por la escalada de precios si la situación bélica se prolonga.

El petróleo

El estrecho de Ormuz, ahora sin tránsito de petroleros, canaliza en torno al 20 % del crudo mundial. Estados Unidos ha declarado que garantizará el paso seguro, pero queda por ver cómo puede implementarse, indican desde la Comisión. Además, una refinería en Arabia Saudí ha resultado dañada, lo que puede afectar al suministro de productos petrolíferos refinados.

Un hombre pone combustible a su vehículos. Imagen de recurso Europa Press

Pese a todo, la exposición directa de la Unión Europea (UE) es moderada, aunque no inexistente, y el alza del precio del petróleo a nivel global sí afectará a las compras europeas de crudo.

Actualmente, el 9 % del petróleo que llega a la UE pasa por el estrecho. En el caso de los productos refinados, el 40 % de las importaciones de diésel y combustible de aviación de la UE pasan por el estrecho. En total, representa el 15 % del consumo de combustible de aviación.