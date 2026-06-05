Si se compara con el mes precedente, abril, el precio de la vivienda creció en mayo un 1,3 % en tasa interanual

El precio de la vivienda, tanto nueva como usada, subió un 15,4 % en mayo, el mismo porcentaje interanual que un mes antes, y el mayor incremento se dio nuevamente en las islas, con un 19,3 %, según los datos difundidos este viernes por la firma de tasación Tinsa.

Imagen archivo RTVC.

Con este nuevo crecimiento, superior a la inflación, el precio de la vivienda acumula un alza del 14,9 % en lo que va de año, todo ello en un contexto marcado por la falta de oferta de vivienda para atender a la creciente demanda, lo que está presionando al alza los precios y agravando los problemas de acceso.

Costa mediterránea

Tras las islas, se situó la costa mediterránea, con una revalorización de precios del 17,6 %; las áreas metropolitanas (16,8 %); las capitales y grandes ciudades (15,4 %); y el resto de municipios (10,3 %), ha indicado en un comunicado.

Además, si se compara con el mes precedente, abril, el precio de la vivienda creció en mayo un 1,3 % en tasa interanual.

Frente al mes anterior, las áreas metropolitanas registraron la mayor subida de precio, del 2,1 %; seguida de la costa mediterránea (1,8 %); las capitales y grandes ciudades (1,3 %); y las islas (0,5 %). En el resto de municipios la vivienda se encareció el 0,2 %.

Primer trimestre del año

Tinsa destaca la resistencia del empleo y el mantenimiento de la solvencia de los hogares. Sin embargo, apunta que las compraventas se han moderado levemente en el primer trimestre del año.

Según la directora del Servicio de Estudios de Tinsa by Accumin, Cristina Arias, la asimilación por parte del mercado de las pasadas bajadas de tipos de interés, que a comienzos de 2025 aún no habían finalizado, así como la incertidumbre sobre la inflación y el coste hipotecario desde finales de febrero por la guerra en Irán explican esta situación.

Aun así, destaca que el volumen de hipotecas en el primer trimestre se ha sostenido y las compraventas de vivienda continúan mostrando niveles robustos y superiores a la media histórica.