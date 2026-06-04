ASCAV considera un “mito” que el alquiler vacacional sea más rentable que el residencial

Su presidenta, Doris Borrego, asegura que las VV soportan más gastos e impuestos y advierte de que el 95% de la oferta actual podría desaparecer si se mantiene la actual consideración de actividad clasificada.

Entrevista íntegra a Doris Borrego en La Radio Canaria.

La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) considera que es un “mito” afirmar que el alquiler vacacional genera mayores beneficios que el alquiler residencial. Así lo defendió la presidenta de la entidad, Doris Borrego, en De La Noche Al Día de La Radio Canaria, donde argumentó que este tipo de alojamiento soporta mayores costes de gestión, mantenimiento y carga fiscal.

Según explicó Borrego, una vivienda vacacional permanece ocupada de media un 60% del año, lo que reduce considerablemente su rentabilidad. “Tiene muchísimos gastos y los impuestos son infinitamente mayores que una vivienda de larga estancia que, además, tiene beneficios fiscales”, señaló.

Riesgo para miles de viviendas vacacionales

La presidenta de ASCAV también insistió en la necesidad de que la vivienda vacacional deje de estar considerada una actividad clasificada y pase a catalogarse como una actividad inocua. A su juicio, mantener la actual exigencia normativa podría dejar fuera de la legalidad a gran parte de la oferta existente en Canarias.

Borrego aseguró que la regulación impulsada por el Gobierno autonómico perjudica especialmente a los pequeños propietarios y beneficia a los grandes operadores. “Se ha utilizado la actividad clasificada para, a día de hoy, acabar con la vivienda vacacional del pequeño propietario. No de los edificios completos, que están creciendo por toda Canarias”, afirmó.

En este contexto, ASCAV confía en que las enmiendas que actualmente se debaten en el Parlamento de Canarias, especialmente la presentada por Agrupación Socialista Gomera (ASG), permitan eliminar este requisito. De no producirse ese cambio, la Asociación estima que hasta el 95% de las viviendas vacacionales que operan actualmente en las Islas podrían desaparecer.

ASCAV considera un “mito” que el alquiler vacacional sea más rentable que el residencial / Foto: La Radio Canaria.

La vivienda vacacional y la crisis habitacional

La Asociación rechaza, además, que exista una relación directa entre el crecimiento del alquiler vacacional y los problemas de acceso a la vivienda en Canarias. Borrego apuntó a la inseguridad jurídica como una de las principales causas que explican la escasez de oferta en el mercado residencial.

“Se ha engrosado el parque de vivienda vacía. De las 211.000 viviendas vacías que hay en Canarias, se ha incrementado en 12.000 viviendas, pero no por la vivienda vacacional. El problema está en la falta de seguridad jurídica que tiene el propietario”, sostuvo.

Desde ASCAV consideran que las administraciones deberían centrar sus esfuerzos en movilizar las viviendas vacías para incrementar la oferta de alquiler de larga duración y contribuir así a contener el aumento de los precios.