La UD Las Palmas y Paravium presentan un modelo basado en inteligencia artificial para optimizar decisiones y rendimiento a medio plazo

La UD Las Palmas apuesta por la inteligencia artificial para mejorar su gestión deportiva. UD Las Palmas

La UD Las Palmas ha dado un paso hacia la innovación tecnológica con la presentación este martes de un modelo de club basado en Inteligencia Artificial (IA), en colaboración con la empresa Paravium.

El proyecto busca optimizar la gestión del club y acelerar la toma de decisiones en áreas como rendimiento deportivo, cantera, ‘scouting’, prevención de lesiones y comunicación.

Miguel Ángel Ramírez, presidente del club, aclaró que los resultados no serán inmediatos, sino a medio plazo, ya que primero deben integrar en la IA el amplio volumen de información que manejan, incluyendo el seguimiento de futbolistas de Canarias y el fútbol base.

IA como herramienta de apoyo

Luis Helguera, director deportivo, insistió en que la IA “viene a ayudar, no a sustituir a nadie”, y que las decisiones finales seguirán siendo responsabilidad del consejo de administración.

Fernando Rivas y Nacho Larriba, de Paravium, destacaron la importancia de la IA como herramienta de apoyo, subrayando que la UD Las Palmas cuenta con un historial sólido en análisis de datos que permitirá aprovechar al máximo esta tecnología. Larriba calificó la iniciativa como “un proyecto apasionante” que combina experiencia en IA con el desarrollo deportivo del club.