ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

La Universidad de La Laguna desarrolla marcas de luz para dificultar la falsificación de billetes

RTVC
RTVC

La spin-off Light-Key se patenta como un sistema lumínico avanzado que dificulta la falsificación de billetes de euro y otros materiales

Un equipo de la Universidad de La Laguna ha desarrollado una nueva tecnología basada en marcas de luz para incrementar la seguridad de los billetes de euro, así como de etiquetas, papelería, textiles y chips.

Estas marcas luminescentes, que combinan tierras raras, nanotecnología y fotónica, permiten crear “firmas de luz” únicas, similares a códigos de barras de luz, cada vez más difíciles de falsificar.

El sistema, que se presentará a finales de enero en una feria en Madrid, utiliza tintas invisibles que responden a luz infrarroja para generar colores y patrones únicos.

La Universidad de La Laguna desarrolla marcas de luz más seguras para billetes y productos
La Universidad de La Laguna desarrolla marcas de luz más seguras para billetes y productos. RTVC

Transferencia tecnológica

Según los investigadores, esta innovación combina diferentes materiales y fases para crear una señal lumínica compleja, ampliando su aplicabilidad comercial y reforzando la autenticidad de los productos.

Los responsables del proyecto destacan que se trata de un ejemplo de ciencia básica aplicada que, desde las universidades públicas canarias, llega al mercado a través de la transferencia tecnológica.

La spin-off Light-Key busca que su patente se implemente tanto en billetes como en otros sectores donde la seguridad y la trazabilidad sean esenciales.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Colas para las entradas de la Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Localizan un cadáver en la zona de Lanzarote donde un estadounidense cayó al mar

Las Palmas de Gran Canaria aprueba un presupuesto de 559 millones para el 2026

El Congreso deroga la subida de las pensiones y la prórroga de la suspensión de desahucios

El Gobierno aprueba por decreto una regularización extraordinaria de migrantes

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2026