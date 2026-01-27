La spin-off Light-Key se patenta como un sistema lumínico avanzado que dificulta la falsificación de billetes de euro y otros materiales

Un equipo de la Universidad de La Laguna ha desarrollado una nueva tecnología basada en marcas de luz para incrementar la seguridad de los billetes de euro, así como de etiquetas, papelería, textiles y chips.

Estas marcas luminescentes, que combinan tierras raras, nanotecnología y fotónica, permiten crear “firmas de luz” únicas, similares a códigos de barras de luz, cada vez más difíciles de falsificar.

El sistema, que se presentará a finales de enero en una feria en Madrid, utiliza tintas invisibles que responden a luz infrarroja para generar colores y patrones únicos.

La Universidad de La Laguna desarrolla marcas de luz más seguras para billetes y productos. RTVC

Transferencia tecnológica

Según los investigadores, esta innovación combina diferentes materiales y fases para crear una señal lumínica compleja, ampliando su aplicabilidad comercial y reforzando la autenticidad de los productos.

Los responsables del proyecto destacan que se trata de un ejemplo de ciencia básica aplicada que, desde las universidades públicas canarias, llega al mercado a través de la transferencia tecnológica.

La spin-off Light-Key busca que su patente se implemente tanto en billetes como en otros sectores donde la seguridad y la trazabilidad sean esenciales.