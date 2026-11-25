La UTE OHLA-Sando acometerá la obra de ampliación y reforma del Estadio de Gran Canaria como una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2030, con un plazo de ejecución de 30 meses

Reforma y ampliación del Estadio de Gran Canaria. Infografía Cabildo de Gran Canaria

El Instituto Insular de Deportes (IID) del Cabildo de Gran Canaria y la Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por OHLA y Sando han formalizado este 24 de noviembre el contrato para la ampliación y reforma integral del Estadio de Gran Canaria, una de las principales actuaciones de infraestructura deportiva de la Isla y un proyecto estratégico para preparar el recinto de cara a su condición de sede de la Copa Mundial de la FIFA 2030.

El contrato formalizado con la UTE OHLA-Sando asciende a 192.888.434,21 euros, a los que se suman 13.502.190,39 euros en concepto de IGIC, lo que sitúa el importe total en 206.390.624,60 euros. La actuación contará con un plazo de ejecución de 30 meses, que comenzará a computarse a partir de la firma del acta de comprobación del replanteo, y contempla una reducción de seis meses sobre el plazo inicialmente previsto, de acuerdo con la oferta presentada por la adjudicataria.

La formalización del contrato, según informa la máxima institución insular, supone un nuevo avance en el procedimiento administrativo, contra el que no se ha interpuesto ningún recurso, ni en el concurso de proyectos ni en la licitación de la obra. Este nuevo hito permitirá acometer la ampliación y modernización del Estadio de Gran Canaria, adaptándolo a las exigencias de una competición internacional de la dimensión del Mundial de Fútbol 2030 y reforzando su capacidad para acoger grandes eventos deportivos.

Reforma y ampliación del Estadio de Gran Canaria. Infografía Cabildo de Gran Canaria

Impacto en la actividad económica y en el empleo

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, destacó que la firma del contrato “es un hito más en la historia de esta infraestructura que será un icono arquitectónico, deportivo, económico y social para la isla de Gran Canaria. Avanzamos decidiendo la isla que queremos. Cumpliendo los plazos que nos trazamos. Un paso más en un caminar decidido hacia un futuro mejor”.

El consejero de Deportes, Aridany Romero, afirmó que la formalización del contrato “supone la culminación de una etapa fundamental y la proximidad del comienzo de una transformación que tendrá un impacto directo en el presente y en el futuro de la Isla. Estamos ante uno de los proyectos más importantes que ha afrontado Gran Canaria, que permanecerá mucho más allá de la competición. No estamos trabajando únicamente para 2030, estamos trabajando para las próximas generaciones de grancanarios», afirmó Romero.

La dimensión de este proyecto va más allá de la transformación arquitectónica y deportiva del estadio. La inversión prevista tendrá también un importante impacto en la actividad económica y en el empleo, convirtiéndose en un motor de oportunidades para el sector de la construcción, las empresas auxiliares, los proveedores y los profesionales vinculados al desarrollo de la obra.

46,7 millones de euros para la contratación de mano de obra

El pliego de contratación contempla reservar 46,7 millones de euros para la contratación de mano de obra, una cantidad que representa aproximadamente el 24,2 % del importe de la obra, uno de cada cuatro euros de la inversión se destinará directamente al componente laboral, reflejando la dimensión social y económica de una actuación que contribuirá a dinamizar el tejido productivo de Gran Canaria.

Romero puso en valor esta vertiente del proyecto, destacando que la inversión pública debe traducirse también en oportunidades para la población y en actividad económica para la Isla. «La dimensión de esta obra no se mide solamente en hormigón, estructuras o instalaciones. Se mide también en empleo, en actividad para nuestras empresas, en oportunidades para nuestros trabajadores y en capacidad para generar economía en Gran Canaria. Estamos movilizando una inversión de enorme magnitud y queremos que esa inversión tenga un retorno en nuestra sociedad, en nuestra gente y en nuestro tejido económico. Que el Mundial sea también una oportunidad para generar trabajo y crecimiento», señaló el consejero.

El inicio de las obras, cada vez más cerca

La formalización del contrato abre ahora la fase definitiva de preparación para el comienzo de los trabajos. De hecho, el IID y la UTE OHLA-Sando ya trabajan de manera coordinada, estando presente el gerente de la empresa constructora en la vista de la Delegación FIFA a Gran Canaria, a la que se dirigirá para informar de todo el proceso. Además, la empresa adjudicataria deberá presentar, antes del próximo 9 de diciembre, el cronograma actualizado de ejecución de la obra, adaptado al plazo contractual de 30 meses, a través del registro de entrada del Instituto Insular de Deportes.

Una vez recibido, la Dirección Facultativa dispondrá de un periodo de análisis y supervisión técnica previo a la firma del acta de comprobación del replanteo, documento que determinará oficialmente el inicio del plazo de ejecución. Conforme a los plazos establecidos, esta acta deberá formalizarse como fecha límite el próximo 23 de diciembre, si bien podrá adelantarse en caso de que toda la documentación necesaria se encuentre en regla y validada.

El Cabildo de Gran Canaria trabaja para que este procedimiento se desarrolle con la máxima agilidad, rigor y garantías, de manera que la transformación del estadio pueda comenzar cuanto antes y avanzar conforme a los plazos previstos.

El Mundial como oportunidad para construir un legado

La ampliación y reforma integral del Estadio de Gran Canaria constituye uno de los pilares de la estrategia insular para aprovechar la celebración del Mundial de Fútbol 2030 como una oportunidad de transformación. El objetivo es que la cita internacional permita acelerar inversiones, modernizar infraestructuras, fortalecer la proyección exterior de Gran Canaria y generar un legado tangible para la ciudadanía.

El proyecto representa, además, una apuesta por consolidar la capacidad de la Isla para acoger grandes acontecimientos deportivos internacionales, reforzar su posicionamiento como destino turístico vinculado al deporte y abrir nuevas posibilidades para la actividad económica, la industria deportiva y la organización de eventos de primer nivel.

Con la firma del contrato entre el Instituto Insular de Deportes y la UTE OHLA-Sando, el proyecto del Estadio de Gran Canaria entra en una fase determinante. Gran Canaria avanza así en la materialización de una de las mayores inversiones deportivas de su historia, una actuación que simboliza la apuesta del Cabildo por la modernización de la Isla, por el desarrollo económico, por el empleo y por un futuro en el que el Mundial 2030 sea el punto de partida de nuevas oportunidades para toda la sociedad grancanaria.