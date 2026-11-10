El Estadio de Gran Canaria registró la peor entrada de la temporada

El Gran Canaria tuvo la peor afluencia de público desde que el equipo amarillo consumó su último descenso a Segunda División, en mayo de 2025

Estadio de Gran Canaria (archivo). Imagen UD Las Palmas

El Estadio de Gran Canaria registró este lunes la afluencia más baja de público esta temporada en los partidos de la UD Las Palmas en LaLiga Hypermotion, en el encuentro frente al CD Eldense (2-0), y la peor desde que el equipo amarillo consumó su último descenso a Segunda División, en mayo de 2025.

Solo 12.301 espectadores -el 38 por ciento del aforo- se dieron cita en el recinto de Siete Palmas para presenciar un choque que inicialmente se debió disputar en la tarde del domingo, y que se pospuso un día debido a la alerta meteorológica en Canarias.

Desde que comenzó el presente curso, a mediados del pasado mes de agosto frente al Albacete (18.087 espectadores, 55,8 por ciento del aforo), la ocupación de las gradas ha ido descendiendo de forma paulatina en los siete partidos disputados en casa por el conjunto isleño, situándose la media actual en 15.777 por encuentro.

La UD Las Palmas, que no volverá a los entrenamientos hasta el próximo jueves, afrontará ahora dos visitas consecutivas. El equipo amarillo jugará ante el Granada CF y Real Sporting de Gijón, y no volverá a jugar ante su afición hasta el último fin de semana de noviembre, frente al FC Andorra.