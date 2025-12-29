La variante de la gripe A es más transmisible pero con síntomas similares a la gripe estacional, el subclado provoca picos precoces y aumenta la presión asistencial en Europa

La variante K de la gripe A (H3N2) adelanta la temporada gripal en Europa. EFE

La temporada gripal 2025-2026 se ha iniciado de forma inusualmente temprana en Europa por la circulación dominante de la variante K del virus de la gripe A (H3N2), identificada por la Organización Mundial de la Salud como un subclado genéticamente diferenciado.

Su expansión ha adelantado los picos epidemiológicos entre tres y cuatro semanas y ha incrementado la presión sobre la atención primaria, las urgencias y los hospitales.

Países como Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y Portugal ya registran un aumento significativo de casos. En España, los datos epidemiológicos también muestran un ascenso temprano de la gripe, con predominio del subtipo H3N2, probablemente impulsado por esta variante, aunque la secuenciación aún no es completa en todo el territorio.

Favorece la transmisibilidad

Desde la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio (SEMEDLAB) señalan que la variante K presenta mutaciones en la proteína hemaglutinina que pueden reducir parcialmente el reconocimiento inmunitario, favoreciendo su mayor transmisibilidad.

No obstante, los síntomas siguen siendo los habituales de la gripe estacional, como fiebre, tos y malestar general.

Las autoridades sanitarias recomiendan reforzar la vigilancia, promover la vacunación temprana en los grupos de riesgo y mantener las medidas básicas de prevención respiratoria para contener la transmisión durante el resto de la temporada.