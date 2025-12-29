ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

La variante K de la gripe A (H3N2) adelanta la temporada gripal en Europa

RTVC
RTVC

La variante de la gripe A es más transmisible pero con síntomas similares a la gripe estacional, el subclado provoca picos precoces y aumenta la presión asistencial en Europa

La variante K de la gripe A (H3N2) adelanta la temporada gripal en Europa
La variante K de la gripe A (H3N2) adelanta la temporada gripal en Europa. EFE

La temporada gripal 2025-2026 se ha iniciado de forma inusualmente temprana en Europa por la circulación dominante de la variante K del virus de la gripe A (H3N2), identificada por la Organización Mundial de la Salud como un subclado genéticamente diferenciado.

Su expansión ha adelantado los picos epidemiológicos entre tres y cuatro semanas y ha incrementado la presión sobre la atención primaria, las urgencias y los hospitales.

Países como Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y Portugal ya registran un aumento significativo de casos. En España, los datos epidemiológicos también muestran un ascenso temprano de la gripe, con predominio del subtipo H3N2, probablemente impulsado por esta variante, aunque la secuenciación aún no es completa en todo el territorio.

Favorece la transmisibilidad

Desde la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio (SEMEDLAB) señalan que la variante K presenta mutaciones en la proteína hemaglutinina que pueden reducir parcialmente el reconocimiento inmunitario, favoreciendo su mayor transmisibilidad.

No obstante, los síntomas siguen siendo los habituales de la gripe estacional, como fiebre, tos y malestar general.

Las autoridades sanitarias recomiendan reforzar la vigilancia, promover la vacunación temprana en los grupos de riesgo y mantener las medidas básicas de prevención respiratoria para contener la transmisión durante el resto de la temporada.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Las Palmas de Gran Canaria oficializa su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031

3.090 personas murieron este año intentando llegar a España, según Caminando Fronteras

Aplazada hasta primavera la búsqueda de fosas de represaliados por el franquismo en Los Rodeos (Tenerife)

Confirman 5,5 años de prisión para los cuatro patrones de un cayuco que llegó a Tenerife con un fallecido

Sociobarómetro refleja una juventud «polarizada, desencantada y molesta» con instituciones

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025