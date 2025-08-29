ES NOTICIA

‘La vida de Pi’, la increíble historia del chico y el tigre

Este sábado 30 de agosto, a las 15:15 horas, Televisión Canaria emite la oscarizada película del cineasta taiwanés Ang Lee

Televisión Canaria ofrece este sábado 30 de agosto una tarde de cine para todos los públicos con la emisión de dos títulos de gran éxito internacional. A las 15:15 horas, abre la sobremesa ‘La vida de Pi’, la película del cineasta Ang Lee ganadora de cuatro Oscars en 2012 y nominada a 11 estatuillas.

La cinta, inspirada en el best-seller homónimo de Yann Martel, relata la sobrecogedora aventura de Pi Patel, un joven que tras naufragar en el océano Pacífico sobrevive en una balsa acompañado por un tigre de Bengala y otros inesperados compañeros de viaje.

En medio de la incertidumbre y el miedo, se verá obligado a convivir con otro inesperado superviviente: un tigre de Bengala con el que aprenderá a compartir espacio, alimento y, sobre todo, la lucha por seguir con vida. Lo que comienza como un relato de supervivencia se convierte en un viaje espiritual, marcado por la fe, la esperanza y la capacidad del ser humano de sobreponerse a la adversidad.

Los espectaculares efectos visuales en 3D, convierten la historia en una experiencia cinematográfica inolvidable.

