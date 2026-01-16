La Laguna contará con un complejo residencial para personas autistas

Se ha colocado la primera piedra del complejo residencial para personas autistas de La Laguna, que llega tras 15 años de espera de la asociación Apanate

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asistido este viernes al acto de colocación de la primera piedra de un complejo residencial para personas con autismo en La Laguna. Se trata de un proyecto solicitado durante 15 años por la asociación Apanate y que dará alojamiento a 20 usuarios en cuatro viviendas que se adaptarán a sus necesidades.

La Laguna contará con una residencia que promueva la autonomía de las personas con autismo

Primera piedra muy esperada

Junto al presidente de Canarias han estado la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, el vicepresidente, Lope Afonso, la consejera de Acción Social, Agueda Fumero, la presidenta de Apanate, Carmen Díaz, el arquitecto y miembro de la asociación, José Luis Barquín, así como familiares y usuarios.

Clavijo ha comenzado su intervención señalando que “por fin” se lleva a cabo esta iniciativa que él mismo comenzó a tramitar cuando aún era concejal en La Laguna, hace más de 15 años. Lo ha calificado como el expediente “más complicado” de toda su carrera como servidor público. Agradeció y valoró que desde Apanate no “se rindieran” en ningún momento hasta lograrlo.

Colaboración entre instituciones

“Estamos dando un ejemplo claro de colaboración entre todas las administraciones, donde nos ponemos al servicio del ciudadano. Esto es solo el principio y es un ejemplo claro de cómo vamos a tener que abordar los servicios en el futuro. Así que no solo tenemos la responsabilidad y la satisfacción de poner esta primera piedra, sino también la responsabilidad de dibujar ese futuro que queremos”, ha indicado Clavijo.

El proyecto ha tomado forma gracias a la colaboración entre el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna. Aspira a funcionar como un hogar para sus usuarios, que además contará con sala de fisioterapia y gimnasio, entre otras capacidades.

Compromiso con la inclusión real

La presidenta de Apanate ha señalado que colocar la primera piedra de esta construcción es un “sueño largamente acumulado” durante más de una década por parte de las familias que integran la asociación, pero también una forma de “proclamar y defender los derechos de las personas con autismo”.

“Es un compromiso firme y servirá de modelo para una inclusión real. Serán vecinos de esta zona, tendrán una convivencia normalizada con el barrio, lo que nos engrandecerá a todos mucho más como personas. Este edificio representa sus derechos a la vida independiente, a la seguridad, a una atención especializada, el respeto de sus tiempos, sus necesidades y su individualidad”, ha explicado Díaz.

Por último, Dávila ha detallado que el Cabildo abordará la construcción con el apoyo del Gobierno de Canarias, a través de fondos europeos, que financiará la iniciativa con cerca de tres millones de euros y con la colaboración del Ayuntamiento de La Laguna en la aportación del suelo.

“Hoy es un día feliz, sobre todo, por los usuarios, las familias, que han luchado tanto y que ven en esta obra, en esta propuesta, una manera de intervenir en lo social con las personas con trastorno del espectro autista de una manera diferente. No a través de macrocentros, sino de viviendas dignas que les permitan la autonomía y dignidad en su vida adulta junto al trabajo que hace Apanate”, ha concluido Dávila.