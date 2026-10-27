El esloveno destaca el buen momento de su equipo, aunque insiste en que todavía deben mejorar automatismos y mantener la máxima exigencia

Jaka Lakovič, entrenador de La Laguna Tenerife, analizó este martes en rueda de prensa el encuentro que su equipo disputará este miércoles ante el Venecia en la quinta jornada de la Eurocup. El técnico aseguró que la plantilla llega en buenas condiciones físicas y con confianza después de varias victorias consecutivas, aunque advirtió de la dificultad de enfrentarse a uno de los mejores equipos del grupo y de la importancia de seguir creciendo durante una competición en la que las posiciones finales pueden resultar determinantes para los cruces.

Lakovič avisa del peligro del Venecia «Es uno de los mejores equipos de nuestro grupo» / CB Canarias

Lakovič destacó el nivel del próximo rival pese a que llega después de perder su último encuentro de liga. El técnico considera que tanto las estadísticas como las sensaciones que transmite el equipo italiano reflejan su buen momento.

El Venecia, «uno de los mejores» del grupo

«Creo que Venecia es un gran equipo, un gran rival que viene aquí en buena forma», señaló. Para Lakovič, se trata de «uno de los mejores» conjuntos a los que se han enfrentado hasta ahora en la Eurocup.

El entrenador espera un partido de máxima exigencia y considera fundamental preparar respuestas ante las diferentes alternativas que pueda plantear el conjunto italiano.

Una de las principales incógnitas está en la presencia de uno de los jugadores importantes del Venecia, que sufrió molestias hace una semana y no disputó el encuentro del pasado domingo. Lakovič explicó que se trata de una pieza relevante especialmente en ataque, tanto por su capacidad para jugar abierto como desde el poste bajo.

Su presencia o ausencia, añadió, condicionaría tanto el juego ofensivo como las rotaciones del Venecia en la posición de cuatro.

Confianza sin perder la exigencia

La Laguna Tenerife afronta el encuentro después de encadenar varias victorias, una dinámica que, según Lakovič, ha aumentado la confianza de la plantilla. «Hemos ganado varios partidos seguidos y creo que hemos conseguido una confianza dentro del equipo», explicó. Sin embargo, considera que todavía faltan automatismos y que algunos jugadores cuentan con margen para aumentar su impacto en el juego colectivo.

Por ello, el técnico insiste en centrarse en el trabajo diario y evitar confiarse por los últimos resultados. «Nadie, ningún contrario duerme. No te puedes dormir y pensar que ahora todo está de maravilla», afirmó Lakovič, que reclama afrontar cada compromiso «al 100 %».

El entrenador también destacó la importancia del movimiento de balón ante la defensa agresiva que puede plantear el Venecia. Una buena circulación, explicó, puede generar tiros de mayor calidad y permitir aprovechar la capacidad de los jugadores para anotar con buenos porcentajes.

El nuevo formato de clasificación

Lakovič también se refirió al nuevo formato de la competición y a la importancia que pueden adquirir las posiciones finales de cara a los futuros cruces. Aun así, recordó que todavía queda gran parte de la fase por disputar.

«Estamos en jornada cuatro, ahora jornada cinco, dentro de 14 que tenemos que jugar», recordó. Su objetivo es mantener una línea constante y competir ante todos los rivales, tanto en casa como fuera.

El técnico considera que alcanzar siete u ocho victorias podría permitir comenzar a pensar en los playoffs, aunque destacó la igualdad existente dentro de su grupo. Según Lakovič, todos los equipos han demostrado capacidad para competir y ganar partidos, a diferencia de otros grupos en los que existen favoritos más definidos.

En el apartado físico, el entrenador aseguró que el equipo se encuentra bien tras aprovechar la jornada anterior para realizar trabajo de recuperación y comenzar a preparar el partido. Xavi, sin embargo, continúa mejorando y dispone todavía de margen de trabajo sobre la cancha, por lo que es «una seria duda» para el encuentro del miércoles.

El problema del ritmo de competición

Lakovič también habló de la situación de uno de sus jugadores jóvenes, pendiente de que se resuelva un trámite administrativo que le impide disponer de continuidad. El técnico aseguró que el jugador mantiene una actitud positiva y realiza trabajo extra en cada entrenamiento, pero reconoció que disputar únicamente un partido por semana está afectando a su ritmo competitivo.

Con dos encuentros semanales y numerosos viajes, explicó, las sesiones están centradas principalmente en recuperar y preparar el siguiente compromiso, por lo que existen pocas oportunidades para adquirir ritmo durante los entrenamientos.

Por ese motivo, Lakovič considera especialmente importante que la situación se resuelva cuanto antes para que el jugador pueda recuperar las sensaciones y el ritmo de competición que había adquirido durante la pretemporada.