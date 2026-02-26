Las langostas se enfrentan a depredadores y a la lluvia

La lluvia que trae la dana este jueves a Lanzarote y las gaviotas y cuervos, están siendo la solución definitiva para hacer desaparecer a las langostas que arribaron a la isla con la calima

Las langostas pusieron en alerta al sector agrícola y a las autoridades de Lanzarote esta semana, pero la propia naturaleza se está encargando de despejar los riesgos. Las gaviotas y cuervos de la isla se están alimentando de estos insectos, mientras que las que queden, podrían terminar de disiparse este jueves con la llegada de las lluvias que trae la dana al archipiélago.

También cabe la posibilidad de que se reagrupen en las próximas horas con la nueva calima que está prevista que arribe a la isla, pero el número de ejemplares ya debe ser tan bajo, que no supondrían ningún riesgo.

Aún así, y ante el temor del sector agrícola, se mantiene la vigilancia por si llegaran nuevos enjambres o ese hipotético reagrupamiento llegase algún cultivo.