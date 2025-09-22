Los presidentes de los cabildos han planteado sus preocupaciones para tener un crecimiento sostenible dentro del foro ‘Islas con futuro’ de Canarias 7

Los presidentes de los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura plantean soluciones para un crecimiento sostenible teniendo en cuenta la falta de vivienda y sectores como el turismo.

Los presidentes de los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura durante la participación en ‘Islas con futuro’.

El máximo representante del gobierno insular de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha destacado en su intervención el interés por buscar un turismo que valore el medio ambiente y cuide el entorno de la isla que visita.

Los dos representantes han participado en el foro del rotativo, Canarias 7, ‘Islas con futuro’.

La vivienda y la sequía

Betancort ha insistido en dar prioridad a la calidad más que a la cantidad. Coincide con la titular del cabildo de Fuerteventura, Lola García, para poner en marcha una planificación en consenso con la sociedad, donde prioricen las preocupaciones de los residentes. En este sentido, han abordado el problema habitacional o la emergencia hídrica.

Ambos representantes insulares piden más respeto por las singularidades de las islas no capitalinas. También, han insistido en la aprobación de normativas firmes de desarrollo sostenible y con una proyección a largo plazo.

Un futuro en el que se deben plantear infraestructuras básicas para mejorar calidad de vida. Tener en cuenta la potencialidad de la isla en la innovación y la tecnología. Además de solucionar la vivienda vacacional y favorecer los alquileres de larga duración.