El Consejo Insular de Aguas de Lanzarote ha mejorado la capacidad de evacuación de aguas y el estado ambiental del cauce

Culminan las obras para mejorar el drenaje del barranco del Hurón, en Costa Teguise

El Consejo Insular de Aguas de Lanzarote ha finalizado las obras para mejorar el drenaje en el barranco del Hurón de Costa Teguise. Las actuaciones mejoraron la seguridad, la capacidad de evacuación de aguas y el estado ambiental de su cauce. Se ha reducido la acumulación de sedimentos y se reforzó la estabilidad de los márgenes.

Una obra que se ha desarrollado en un tramo de 350 metros del cauce del barranco, que desemboca directamente en la playa de Las Cucharas. El pasado mes de abril, la desembocadura del barranco se convirtió en un punto negro tras las intensas lluvias que afectaron a esta zona.

Las obras han consistido en el desbroce y limpieza de material vegetal a lo largo del cauce; el vaciado de tierras y vegetación acumulada; el relleno con material seleccionado y picón en zonas erosionadas; y la construcción de un nuevo muro de piedra en el tramo final.

Obras para garantizar la seguridad

El consejero de Aguas del Cabildo de Lanzarote, Domingo Cejas, afirmó que “con estos trabajos garantizamos la seguridad tanto para vecinos como para visitantes«. En este sentido, añadió que «esta obra se suma a las iniciativas impulsadas por el Consejo Insular de Aguas para adaptar y acondicionar los cauces de nuestros barrancos en prevención de episodios de lluvias intensas, como el ocurrido el pasado mes de abril».

Por su parte, la alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, apuntó que “hoy los vecinos de Costa Teguise y quienes nos visitan pueden están más seguros porque hemos mejorado unas infraestructuras hídricas naturales«.