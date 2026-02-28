El Carnaval Inclusivo nació en 2016 en el municipio de Haría impulsado junto a colectivos sociales locales

El Cabildo de Lanzarote promoverá la declaración del Carnaval Insular Inclusivo de Haría como Bien de Interés Cultural en Canarias. Todo ello, para garantizar la continuidad en el tiempo de evento un «único y referente» en las islas.

Carnaval de Haría. Cedida.

Así lo ha adelantado esta semana el presidente insular, Oswaldo Betancort, después de que el evento, celebrado este viernes en la isla, congregase a numerosos alumnos y alumnas de las aulas enclave de la isla. Así como, usuarios del Centro Específico de Educación Especial de Tahíche, la asociación ADISLAN. Además, a estudiantes de Formación Profesional adaptada, a residentes de AMAVIR Haría, además de centros educativos del municipio.

Actuaciones y actividades

Detalla la corporación que el desfile –dedicado este año a Peter Pan y el País de Nunca Jamás– arrancó desde el campo de fútbol de Haría. Del mismo modo, recorrió las calles hasta llegar a la plaza principal. En concreto, se desarrolló un programa de actuaciones y actividades que prolongó la celebración más allá del mediodía.

«Es mucho más que una fiesta: es un ejemplo de convivencia, de respeto y de participación real», ha enfatizado el presidente insular en una nota de prensa.

Municipio de Haría

El Carnaval Inclusivo nació en 2016 en el municipio de Haría. Cabe destacar que, impulsado junto a colectivos sociales locales, y que desde entonces no ha dejado de crecer hasta convertirse en un referente insular, según recuerda el Cabildo.