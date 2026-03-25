El Cabildo defiende el control insular del modelo energético y rechaza proyectos impuestos mientras revisa las ZAR

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, reafirmó en el Pleno de la Corporación que será la propia isla quien determine cómo y cuándo se implantarán las energías renovables.

Durante su intervención, en respuesta a las comparecencias del Grupo Mixto y el PSOE, dejó claro que no se aceptarán decisiones externas que no se ajusten a la realidad territorial de Lanzarote.

Betancort explicó que ya se ha activado una comisión técnico-política junto al Gobierno de Canarias para revisar errores detectados en la delimitación de las Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR).

Lanzarote reivindica su control sobre el modelo energético. Cabildo de Lanzarote

Parques eólicos en funcionamiento

Asimismo, subrayó que estas zonas no implican autorizaciones automáticas y que todos los proyectos deberán superar los correspondientes procedimientos ambientales, recordando además que en Canarias no se permite la expropiación de suelo para este tipo de instalaciones.

En su comparecencia, el presidente también destacó la evolución del sistema energético insular desde 2023, pasando de una situación de déficit estructural a un modelo más operativo, con todos los parques eólicos públicos en funcionamiento y picos de producción renovable que alcanzan el 40% del consumo.

Defendió un modelo ordenado que priorice cubiertas y espacios ya transformados, así como la intervención pública para garantizar que los beneficios económicos de las renovables repercutan en la isla.