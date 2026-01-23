Lanzarote competía con Dubai, Gran Canaria, Tenerife y Sudáfrica

Los agentes de viaje de Irlanda e Irlanda del Norte, agrupados en la Irish Travel Agents Association, han reconocido en Fitur 2026, por vigésima vez a Lanzarote como mejor destino turístico durante la temporada invernal. Lanzarote competía, según explica el Cabildo en nota de prensa, con Dubai, Gran Canaria, Tenerife y Sudáfrica.

“Este reconocimiento refuerza la fidelidad y el fuerte vínculo cultural que existe entre la comunidad irlandesa y Lanzarote, consolidando a la isla como un destino sólido, atractivo y competitivo”, ha declarado Oswaldo Betancort, presidente del Cabildo de Lanzarote.

Betancort considera que “es un honor inmenso que, una vez más, que la industria irlandesa elija a Lanzarote como mejor destino de invierno, lo que refleja la confianza continuada de un mercado tan exigente como el irlandés y la estrecha relación de amistad y valores compartidos entre Irlanda y nuestra isla”.

“Año tras año, miles de visitantes eligen Lanzarote para disfrutar de su sol, su hospitalidad y su cultura, y eso nos reafirma en el camino de seguir construyendo puentes entre nuestras comunidades, desde el respeto, el cariño y la complicidad que nos une”, añade.

Lanzarote vuelve a ser reconocida como Mejor Destino de Invierno por la Irish Travel Agents Association.

Reconocimiento estratégico del galardón

Por su parte, Héctor Fernández, consejero delegado de SPEL-Turismo Lanzarote, subraya el valor estratégico de este galardón. “El reconocimiento otorgado por la Irish Travel Agents Association confirma que Lanzarote sigue siendo un destino preferido en el mercado europeo, no solo por sus condiciones climatológicas y su oferta diversificada, sino también por la experiencia global que ofrece a quienes la visitan”.

“Además de un motivo de alegría, es un indicador muy positivo, puesto que Lanzarote compite con destinos globales de enorme peso turístico y sobresalir entre ellos es una señal inequívoca de calidad, de buena gestión y de posicionamiento internacional”, añade.

Programa formativo Hecansa

Hoteles Escuela de Canarias (Hecansa), empresa pública adscrita a la Consejería de Turismo y Empleo, ha presentado este viernes en el auditorio del Pabellón de Islas Canarias, en Fitur 2026, el programa de actividades que ofrecerá durante el fin de semana para el público que asista a esta feria internacional de turismo.

En el acto estuvieron los ocho estudiantes de Hecansa seleccionados para participar en Fitur 2026, junto a los docentes que les acompañarán en las diferentes actividades gastronómicas y degustaciones con productos locales que estarán presentes durante las jornadas.

Acuerdo con Aena

La empresa pública aerportuaria Aena adjudicará a un solo operador y en único lote la publicidad en los aeropuertos, en una alianza estratégica a largo plazo y cuyo lanzamiento está previsto para las próximas semanas.

Responsables de Aena han presentado este viernes en la feria internacional del turismo Fitur en Madrid algunos de los detalles del contrato, a la espera de la licitación para conocer la identidad del adjudicatario.

El gestor aeroportuario ha comunicado que dispone de una de las «mayores plataformas» publicitarias de Europa, con un «alto impacto» y en un entorno con escala, cobertura y visibilidad en más de 9 millones de metros cuadrados.

La superficie publicitaria en los aeropuertos de Aena integra espacios en terminales, zonas de embarque y llegada, áreas comerciales, zonas de aparcamiento y ubicaciones icónicas, con más de 1.500 soportes