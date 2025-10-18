La popular presentadora comparte este lunes su testimonio personal sobre el acoso que sufrió en la adolescencia

Eloísa González presenta este lunes, 20 de octubre, a las 22:40 horas, una nueva entrega de ‘Gente Maravillosa’, el programa que cada semana alza la voz por quienes sufren en silencio. En esta ocasión, el espacio de Televisión Canaria pone el foco en uno de los problemas más graves que afectan a la juventud: el bullying en los centros escolares y entornos sociales, una realidad que padecen cerca de medio millón de menores en España.

A lo largo de sus 80 minutos de duración, el programa visibilizará las secuelas emocionales y psicológicas que deja el acoso escolar tanto en las víctimas directas como en sus familias. Para ello, contará con el testimonio de la periodista y presentadora Lara Álvarez, que relatará por primera vez su experiencia personal con el bullying durante la adolescencia. Su participación supone un gesto de valentía y empatía con quienes atraviesan hoy situaciones similares.

Como es habitual, el programa recreará una situación real de acoso a través de sus cámaras ocultas, poniendo a prueba la reacción de personas anónimas ante un caso de humillación entre adolescentes. La pregunta es clara: ¿cómo reaccionarán los canarios ante un episodio de bullying en plena calle?

Más de 150 personas formarán parte del público virtual, conectadas desde distintos puntos del Archipiélago, participando activamente en el debate y ofreciendo su apoyo.

Con esta nueva entrega, Televisión Canaria reafirma su compromiso con la empatía, la convivencia y la denuncia social, en una cita imprescindible con ‘Gente Maravillosa’, la Tele de los Valientes.