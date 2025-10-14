Las amenazas al aborto, en ‘Ídolos de Tara’

Abordará la reciente polémica sobre el aborto y la propuesta del «Síndrome post-aborto», que carece de base científica

El programa pone el foco en la autonomía y el derecho a decidir de las mujeres, entrevistando a Silvia Aldavert del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos

Manifestación a favor del aborto en 1985. Fuente: EFE.

El espacio de igualdad de la Radio Canaria, ‘Ídolos de Tara‘ regresa este martes 14 de octubre a las 18:30 horas para tratar una de las polémicas de los últimos días en el ámbito de las políticas de igualdad. Es la que ha surgido tras la propuesta de la Comunidad de Madrid de informar a las mujeres que quieran abortar sobre las posibles secuelas. La comunidad ha hecho referencia para ello a lo que han denominado «Síndrome post aborto» que no existe ni tiene ningún tipo de base científica.

La propuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha coincidido con la celebración de un acto que ha conmemorado los 40 años de despenalización del aborto que se han cumplido precisamente este verano.

El programa tratará las implicaciones de esta ocurrencia que ha impactado en uno de los principios del feminismo y de la lucha feminista en todo el mundo: la autonomía y el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Lo hará con entrevista a Silvia Aldavert, responsable del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos de Cataluña, una de las entidades que ha participado en este acto institucional de 40 aniversario de la Despenalización del Aborto.

Además, ‘Ídolos de Tara’ se adelanta a la celebración mañana el Día de las Mujeres Rurales, una fecha simbólica en la que se trata de recordar la aportación de las mujeres al sector primario, una labor no siempre reconocida y visible. Será con una mujer que se ha convertido en referente dentro del sector vitivinícola de las islas.