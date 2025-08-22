La actuación contempla nuevas pasarelas enrollables para garantizar la accesibilidad universal a las playas, tres torres de vigilancia y un cardiocompresor automático para salvamento y socorrismo

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria adjudica la adquisición de varios equipamientos destinados a la mejora de respuesta en las playas de Las Canteras y El Confital.

Las Palmas de Gran Canaria refuerza la accesibilidad y la seguridad de las playas de Las Canteras y El Confital. Ayuntamiento LPGC.

La actuación cuenta con una inversión de 111.141 euros financiada a través de una subvención directa concedida por la Consejería de Gobierno de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, destinada a financiar íntegramente las ‘Mejoras en el litoral y playas de la Bahía del Confital’.

Pedro Quevedo, concejal de Ciudad de Mar, quien ha agradecido el apoyo económico del Cabildo de Gran Canaria, ha resaltado que esta adquisición “forma parte de los compromisos recogidos en la Estrategia Ciudad de Mar 2030, que está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cuyo objetivo es generar un modelo de litoral inclusivo, seguro, digitalizado y sostenible”.

“Con estas inversiones seguimos avanzando hacia un modelo de litoral inclusivo y sostenible, en el que las personas con movilidad reducida tengan garantizado su acceso y en el que los servicios de salvamento dispongan de medios modernos y eficaces”, ha añadido Quevedo.

Equipamientos

En este sentido, el primero de ellos, adjudicado por 25.641,6 euros a Kaldevi Ingeniería Geriátrica, contempla el suministro de 240 metros lineales de pasarelas enrollables fabricadas en PET reciclado. Estas estructuras están diseñadas para garantizar la accesibilidad universal a las playas, facilitando el tránsito de personas con movilidad reducida y vehículos de servicios ligeros.

Imagen de las nuevas torres de vigilancia modulares para socorrismo, desmontables y transportables para los servicios de salvamento.

Las pasarelas deben tener una superficie antideslizante y antibacteriana; una señalización para personas con baja visión, y alta resistencia a rayos ultravioletas, salinidad y temperaturas extremas.

El lote 2, adjudicado por 66.500 euros a B-Mar Serveis Costers Integrats, recoge al suministro de tres torres de vigilancia modulares para socorrismo, desmontables y transportables para los servicios de salvamento. Estas estructuras, que estarán operativas durante todo el año, cuentan con materiales resistentes al entorno marino y un diseño de bajo impacto visual que se ubicarán en Las Canteras. Se trata de habitáculos elevados con visión 360º, ventanas con filtro antisolar y tapa antivandálica.

Además, dispondrán de bases tipo esquís para facilitar su traslado. Las barandillas y la estructura deben ser de acero inoxidable marino y deben incluir el mástil para las banderas de estado del mar, así como cerramiento de seguridad y espacio interior adaptado a la vigilancia.

El último, el lote 3, adjudicado por 19.000 euros a la empresa Global Emergencias, comprende la adquisición de un cardiocompresor automático de autorregulación mediante el sistema Autopulse de tipo mecánico y portátil, con interfaz intuitiva, doble alimentación (batería y red) y autonomía superior a los 100 minutos, compatible con la normativa de reanimación europea (ERC).