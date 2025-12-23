Las protestas afectan a pymes en la provincia de Las Palmas y al comercio de alimentación en Santa Cruz de Tenerife y además, a las compras de Navidad

A las puertas de la Navidad, miles de consumidores apuran este martes las compras de última hora en los mercados y comercios de Canarias, en una jornada marcada además por movilizaciones en el sector.

En la provincia de Las Palmas, las protestas afectan a pequeñas y medianas empresas, mientras que en Santa Cruz de Tenerife el paro se centra exclusivamente en el comercio de la alimentación.

Además, en pescaderías y carnicerías se repite la imagen de clientes rezagados buscando productos frescos para la cena de Nochebuena. El pescado y el marisco vuelven a ser los protagonistas, junto al cordero, otro de los clásicos del menú navideño, cuya demanda ha aumentado este año.

Las compras de última hora de Navidad coinciden con movilizaciones en el comercio canario. EFE

Comprar a última hora es más caro

Los consumidores reconocen que comprar a última hora implica asumir precios más altos, especialmente en pescado, marisco y carne.

Aun así, el objetivo es el mismo en todos los hogares: completar el menú para compartir la cena de Nochebuena en familia, pese al encarecimiento de los productos y al contexto de protestas en el sector comercial.