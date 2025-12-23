Las protestas afectan a pymes en la provincia de Las Palmas y al comercio de alimentación en Santa Cruz de Tenerife y además, a las compras de Navidad
A las puertas de la Navidad, miles de consumidores apuran este martes las compras de última hora en los mercados y comercios de Canarias, en una jornada marcada además por movilizaciones en el sector.
En la provincia de Las Palmas, las protestas afectan a pequeñas y medianas empresas, mientras que en Santa Cruz de Tenerife el paro se centra exclusivamente en el comercio de la alimentación.
Además, en pescaderías y carnicerías se repite la imagen de clientes rezagados buscando productos frescos para la cena de Nochebuena. El pescado y el marisco vuelven a ser los protagonistas, junto al cordero, otro de los clásicos del menú navideño, cuya demanda ha aumentado este año.
Comprar a última hora es más caro
Los consumidores reconocen que comprar a última hora implica asumir precios más altos, especialmente en pescado, marisco y carne.
Aun así, el objetivo es el mismo en todos los hogares: completar el menú para compartir la cena de Nochebuena en familia, pese al encarecimiento de los productos y al contexto de protestas en el sector comercial.