Las compras y comidas navideñas suponen un gasto extra para las familias canarias que, de media, desembolsarán 600 euros más que en mese previos

Calles y centros comerciales de Canarias son estos días punto de encuentro para quienes hacen encargos a los Reyes Magos y Papá Noel. Los gastos navideños suponen un extra de 600 euros a la economía familiar, cantidad que incluye las comidas y cenas de estos días. Este domingo muchos mercados abren sus puertas para quienes no quieren dejar el menú de Nochebuena para última hora.

Gastos extra para el bolsillo canario

El gasto navideño vuelve a suponer un esfuerzo añadido para la economía doméstica. Según las estimaciones, las familias canarias destinan en estas fechas alrededor de 600 euros extra, una cifra que engloba no solo regalos, sino también las tradicionales cenas y celebraciones propias de estos días.

La actividad no se limita a las grandes superficies. Mercados y comercios de proximidad viven también una jornada intensa. Muchos de ellos han abierto este domingo sus puertas para atender a quienes prefieren no dejar el menú de Nochebuena para última hora y buscan productos frescos y ofertas para las celebraciones familiares.