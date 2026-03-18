Manuel Domínguez que las medidas para atenuar los efectos económicos en Canarias de la guerra deben ir acompañados de la flexibilización de la regla de gasto para que tengan un impacto real en el bolsillo de la ciudadanía

El vicepresidente canario, Manuel Domínguez, ha señalado este miércoles que cualquier medida que adopte el Estado para atenuar los efectos de la guerra en Irán debe pasar ineludiblemente por flexibilizar la regla de gasto, o de lo contrario el Ejecutivo regional estará «absolutamente limitado» a la hora de aplicar iniciativas para aliviar la inflación.

En una rueda de prensa en la capital tinerfeña, el también consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos precisó que se trata de una inflación «importada». En este sentido, apuntó que el impacto en los precios de petróleo y del transporte se deriva de la situación geopolítica.

No obstante, ha incidido, el Gobierno de Canarias «antes de la guerra» ya había tomado medidas para contener el precio de la compra pero para continuar con estas propuestas es necesario que el Ejecutivo central flexibilice la regla de gasto y quizás de esta manera, ha añadido, la Comunidad Autónoma podría recurrir al endeudamiento para financiar nuevas acciones en este ámbito.

También ha recordado que Comercio ha abierto un expediente para examinar si hubo buenas prácticas en la subida en el precio del combustible que aplicaron las operadoras «el mismo día que estalló la guerra», el pasado 28 de febrero.